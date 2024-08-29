Украина вновь о транзите азербайджанского газа

Украина готова транспортировать в Европу азербайджанский, казахстанский и "любой другой" газ, кроме российского, после истечения контракта с "Газпромом". Об этом заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Если какая-то страна Европы считает нужным получить казахстанский газ, азербайджанский газ или другой, мы готовы его транспортировать", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По словам Подоляка, Украина готова транспортировать "любой транзитный газ, который будет идти из среднеазиатских стран" при соответствующем запросе и урегулировании юридических аспектов. "Если будет соответствующая логистика, если есть запрос и юридически все построено, есть контракт, где транзитная роль Украины отдельно прописана. И после этого можно об этом говорить", - добавил он.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет продлевать соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце года. При этом он сказал, что после истечения контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите газа "других компаний" через свою территорию, однако подробностей не привел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ украинских властей продлевать договор, заявил, что у РФ есть альтернативные маршруты поставок в Европу.