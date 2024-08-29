Сегодня день рождения легендарного Чингиза Мустафаева

Сегодня, 29 августа, исполняется 64 года со дня рождения Национального героя азербайджанского народа, военного журналиста Чингиза Мустафаева. Чингиз Мустафаев родился 29 августа 1960 года в городе Капустин Яр Астраханской области. В 1964 году переехал вместе с семьей в Баку. Будучи врачом по специальности, Мустафаев в то же время являлся поклонником искусства, музыки, журналистики. Именно Чингиз создал впервые в Баку музыкальный центр «Диско», участвовал в фольклорной группе «Озан», молодежной студии «Экспромт». Но рвение к репортерской деятельности, интерес к журналистскому расследованию оказались сильнее. Талант репортера общественность Азербайджана впервые узнала по видеосюжетам, снятым во время кровавых январских событий 1990 года. Мустафаев добился интервью с известными людьми Советского Союза — Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, Нурсултаном Назарбаевым, Аязом Муталибовым, Раисой Горбачевой, Галиной Старовойтовой, Виктором Поляничко и другими.

С началом боевых действий в Карабахе Чингиз полностью посвятил себя военной журналистике. Несмотря на реальную угрозу для жизни, он снял на видеопленку последствия Ходжалинского геноцида, произошедшего в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Чингиз неоднократно выезжал в зону боевых действий, снимал сражающихся в Карабахе солдат, брал у них интервью. Он запечатлел перестрелку между вооруженными силами противоборствующих сторон. Остались видеокадры, где Мустафаев охрипшим голосом подбадривает бойцов, чтобы те вернулись в занятый армянами Лачин.