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Сегодня день рождения легендарного Чингиза Мустафаева

15:17 1296

Сегодня, 29 августа, исполняется 64 года со дня рождения Национального героя азербайджанского народа, военного журналиста Чингиза Мустафаева.

Чингиз Мустафаев родился 29 августа 1960 года в городе Капустин Яр Астраханской области. В 1964 году переехал вместе с семьей в Баку.

Будучи врачом по специальности, Мустафаев в то же время являлся поклонником искусства, музыки, журналистики. Именно Чингиз создал впервые в Баку музыкальный центр «Диско», участвовал в фольклорной группе «Озан», молодежной студии «Экспромт». Но рвение к репортерской деятельности, интерес к журналистскому расследованию оказались сильнее. Талант репортера общественность Азербайджана впервые узнала по видеосюжетам, снятым во время кровавых январских событий 1990 года. Мустафаев добился интервью с известными людьми Советского Союза — Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, Нурсултаном Назарбаевым, Аязом Муталибовым, Раисой Горбачевой, Галиной Старовойтовой, Виктором Поляничко и другими.

С началом боевых действий в Карабахе Чингиз полностью посвятил себя военной журналистике. Несмотря на реальную угрозу для жизни, он снял на видеопленку последствия Ходжалинского геноцида, произошедшего в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Чингиз неоднократно выезжал в зону боевых действий, снимал сражающихся в Карабахе солдат, брал у них интервью. Он запечатлел перестрелку между вооруженными силами противоборствующих сторон. Остались видеокадры, где Мустафаев охрипшим голосом подбадривает бойцов, чтобы те вернулись в занятый армянами Лачин.

15 июня 1992 года во время ожесточенных боев в селе Нахчыванлы Ходжалинского района Чингиз Мустафаев был смертельно ранен осколком мины при попытке запечатлеть наступление азербайджанской армии.

Указом президента Азербайджана от 6 ноября 1992 года Чингизу Фуад оглы Мустафаеву присвоено звание Национального героя Азербайджана (посмертно). Похоронен на Аллее шехидов в Баку.

На стене дома в Баку, в котором жил Чингиз Мустафаев, установлен барельеф, изображающий его с камерой на плечах. В памятном комплексе Военного лицея имени Джамшида Нахичеванского установлен его бюст.

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