«Серые волки» хотят засудить экс-лидера кемалистов

Заместители председателя Партии националистического движения (MHP) Турции Иззет Ульви Йонтер, Фатхи Йылдыз и Исмаил Фарук Аксу подали жалобу в прокуратуру Анкары в феврале 2022 года на экс-лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Поскольку на время подачи жалобы у Кылычдароглу была депутатская неприкосновенность, никаких мер принято не было.

После снятия неприкосновенности с Кемаля Кылычдароглу жалоба была рассмотрена повторно. Прокуратура Анкары подготовила обвинительное заключение, которое было принято. Кылычдароглу обвиняется в «серии преступлений и восхвалении преступника» и ему грозит тюремное заключение сроком от двух с половиной до трех с половиной лет, а также политический запрет.

Если Кемаль Кылычдароглу получит какой-либо приговор по этому делу, он будет подвергнут политическому запрету.