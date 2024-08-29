Турецкая армия отчиталась об успехах

Вооруженные силы Турции за последнюю неделю нейтрализовали 65 террористов в операциях на севере Ирака и Сирии. Об этом на еженедельной пресс-конференции сообщил пресс-секретарь Министерства обороны контр-адмирал Зеки Актюрк. Представитель министерства отметил, что за последнюю неделю было задержано 394 человека, пытавшихся незаконно пересечь турецкую границу, из которых 15 оказались членами террористических организаций.

Контр-адмирал Актюрк также отметил, что, несмотря на все призывы, Израиль «продолжает свои агрессивные действия в Газе, нарушая международное право и увеличивая напряженность в регионе».

«С начала кризиса мы выразили обеспокоенность возможным расширением зоны атак Израиля. Агрессия и безответственность Израиля, приведшая к ситуации в нашем регионе, очевидна. Недавние атаки Израиля на западном берегу реки Иордан также представляют угрозу для региональной и глобальной безопасности», - заявил представитель министерства.

Актюрк прокомментировал утверждения о возможности продажи истребителей F-35 в Турцию при условии, что она не будет использовать системы ПВО С-400. Он отметил, что Турция по-прежнему нуждается в системах ПВО для защиты от воздушных нападений. «В этом контексте системы ПВО С-400 находятся в распоряжении Вооруженных сил Турции. На данный момент нет новых сведений по этому вопросу», - отметил он.

Представитель министерства также упомянул о совместных учениях турецких кораблей TCG Anadolu и TCG Gökova с американским военно-морским кораблем USS Wasp в Средиземном море. «TCG Anadolu и TCG Gökova провели учения по переходу с USS Wasp и USS Oak Hill ВМС США в Средиземном море с 13 по 17 августа. Эти учения являются возможностью для повышения взаимодействия с дружественными и союзными странами региона. Они проводятся совместно с кораблями союзников, то есть они не планируются за год.

Между учениями и подготовкой к переходу есть большая разница. Некоторые СМИ ошибочно представляют суть учений. Эти учения не несут никакой пользы Израилю и не наносят ущерба Палестине. Как уже неоднократно говорилось, Турция не будет заниматься деятельностью, которая может нанести вред палестинскому народу», - заявил Актюрк.

Контр-адмирал также прокомментировал заявление президента Сирии Башара Асада о начале переговоров с Турцией без предварительных условий, отметив, что Анкара ведет борьбу с терроризмом и нестабильностью. «Наличие Турции в Сирии препятствует разделению сирийской территории и созданию террористических коридоров. Мы хотим видеть не нестабильную Сирию, где доминируют террористические организации, а демократичную и процветающую Сирию. Наш президент заявил о готовности к переговорам и диалогу на всех уровнях. Наша позиция по Сирии ясна», - заключил Актюрк.