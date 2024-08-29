Глава Госслужбы принял граждан в Кедабеке

29 августа начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) Мурсал Ибрагимов провел прием граждан в Центре Гейдара Алиева в Кедабеке, приняв жителей Кедабекского, Газахского, Агстафинского, Товузского и Шамкирского районов.

На приеме были выслушаны 23 обращения граждан. Посетители обращались по вопросам, связанным с призывом на действительную военную службу, трудоустройством, определением мест службы своих детей на будущие сроки и другим.

Во время приема М.Ибрагимов выслушал каждое обращение и дал соответствующие указания для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан была решена на месте, некоторые вопросы были взяты на контроль для дальнейшего изучения. Обращения, не входящие в полномочия Службы, были перенаправлены в соответствующие организации.