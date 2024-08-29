Судя по последним сводкам с фронта, российская армия быстро продвигается на востоке Украины (в среднем на 1-2 километра в день) и каждый день берет под контроль новые населенные пункты. Украинское командование пока не в состоянии стабилизировать ситуацию на Донецком фронте, так как резервные бригады в настоящее время задействованы в боях на территории Курской области. Как пишет Илья Абишев, военный обозреватель BBC, российская армия развивает наступление на Покровском направлении. Всего за несколько дней она сумела взять Новогродовку — важный опорный пункт ВСУ в 10 километрах к юго-востоку от Покровска, и теперь может наступать дальше на сам райцентр. В Покровске и Мирнограде уже несколько дней идет массовая эвакуация населения. Покровск и Мирноград с общим населением около 100 тысяч человек — последние крупные города Донецкой области к западу — северо-западу от областного центра, остающиеся под контролем Украины. Покровск — важный логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны.

Между тем в Курской области в результате августовских боев украинские войска захватили больше территории, чем российские на Донбассе. Но самый крупный населенный пункт, взятый ВСУ, — Суджа с населением около 5 тысяч человек — почти втрое меньше, чем потерянная за неделю боев Новогродовка, не говоря уже о Покровске и Мирнограде, которые могут пасть в ближайшее время, если украинское командование не сумеет исправить ситуацию. Российская армия после взятия Очеретино и череды медленных, кровопролитных, но в целом успешных наступательных операций на Покровском направлении продолжает продвижение в сторону райцентра. На этом участке сосредоточены главные силы российской группировки войск «Центр» и туда же вводятся ее наиболее боеспособные резервы. Многие, в том числе и украинские, военные эксперты были уверены, что Гродовка и соседняя Новогродовка в скором времени будут взяты наступающими российскими частями, хотя и рассчитывали, что это займет больше времени. Но, судя по всему, командование ВСУ решило сосредоточиться на обороне самого Покровска. «Городские районы без достаточных сил обороны не являются непреодолимыми препятствиями, и украинское командование, вероятно, посчитало, что оборона Новогродовки не стоит потенциальных потерь», — полагает американский Институт изучения войны. На карте района боевых действий видно, куда нацелился российский наступательный клин. Он сильно вытянут на запад, и, по сообщениям с фронта, российское военное руководство не форсирует продвижение к Покровску, а старается обезопасить фланги. По информации как российских, так и украинских источников уже начались ожесточенные бои за город Селидово к югу от Новогродовки. Продвижение российских подразделений отмечено и на соседнем направлении, Кураховском — там, судя по многочисленным сообщениям, россияне заняли село Константиновку, бои за которое продолжались несколько месяцев.

Потеря этого села ослабляет позиции украинских частей, обороняющих еще один важный опорный пункт, Угледар, находящийся к юго-западу. Украинцы, похоже, теряют стратегически важный город Часов Яр в Донецкой области. Представитель 24-й бригады украинской армии, сражающейся в Часов Яре, Андрей Полухин сообщил, что русские уже контролируют более 40 процентов города. Бои за Часов Яр идут уже несколько месяцев, и несмотря на многочисленные потери, российская армия стремится захватить этот город, расположенный на возвышенной местности. Город практически полностью разрушен, и российская армия сражается за его руины. По словам Полухина, в случае полного захвата населенного пункта россияне смогут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над такими крупными городами, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, и логистическим путем между ними. «Это будет очень опасная ситуация в плане развития их (россиян) успеха по захвату Донецкой области в ее административных границах», - сказал украинский офицер. В условиях тяжелой и критической ситуации на Донецком фронте украинская армия пытается развивать наступление в Курской области и захватывать как можно больше территорий. В отчете, опубликованном вчера аналитиками Института изучения войны США, говорится, что украинское наступление остановилось, и теперь они пытаются укрепиться на захваченных территориях. Однако российские военные корреспонденты и Z-блогеры утверждают, что ситуация в Курске еще не стабилизировалась и украинская армия продолжает пытаться продвигаться в направлении Льгова и Рыльска. Как сообщают российские военкоры, сегодня город Льгов подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По информации, предоставленной главой города, было зафиксировано четыре удара, которые привели к значительным повреждениям инфраструктуры. В результате обстрела пострадали два жилых дома, а также железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский». Кроме того, в ходе атаки возник пожар на складе одного из городских комбинатов. Военный корреспондент Роман Алёхин подтверждает, что снаряды уже достигают территории города. В связи с этим он настоятельно рекомендует эвакуировать из Льгова женщин, детей и пожилых людей, чтобы обезопасить их от возможных последствий обстрелов.

«До города уже долетают снаряды артиллерии, а значит, лучше эвакуировать из города женщин, детей и престарелых людей. Властям также необходимо проработать меры поддержки для жителей Льговского района и самого Льгова», - сообщает Алёхин. Он также призывает власти срочно разработать и реализовать меры поддержки для жителей Льгова и Льговского района, которые оказались в зоне повышенной опасности. По его мнению, в текущей ситуации необходимо пересмотреть стратегию информационного освещения событий и прекратить триумфальные заявления, так как артиллерийские удары по городу, расположенному всего в 60 километрах от границы с Украиной, свидетельствуют о реальной угрозе. «Ну и, конечно, тем, кто работает на информационном поле, пора прекратить победные реляции - артиллерия бьет по городу, от которого до границы с Украиной 60 километров», - подчеркивает он. Особое внимание военкор уделяет ситуации в Рыльске, где, по его мнению, также требуется немедленная эвакуация женщин, детей и стариков. Алёхин подчеркивает, что текущие события на приграничных территориях требуют незамедлительных действий со стороны властей для обеспечения безопасности граждан. «Что касается Рыльска, то мое мнение еще укрепилось: необходима эвакуация женщин, детей и стариков», - заявил Алёхин. Z-блогер Юрий Подоляка также сообщает, что украинская армия пытается продвигаться в Курске, но сталкивается с серьезным сопротивлением и понесла потери. Тем не менее он подтверждает, что украинцы смогли добиться некоторых тактических успехов в отдельных направлениях.