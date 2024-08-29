Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска
Судя по последним сводкам с фронта, российская армия быстро продвигается на востоке Украины (в среднем на 1-2 километра в день) и каждый день берет под контроль новые населенные пункты. Украинское командование пока не в состоянии стабилизировать ситуацию на Донецком фронте, так как резервные бригады в настоящее время задействованы в боях на территории Курской области.
Как пишет Илья Абишев, военный обозреватель BBC, российская армия развивает наступление на Покровском направлении. Всего за несколько дней она сумела взять Новогродовку — важный опорный пункт ВСУ в 10 километрах к юго-востоку от Покровска, и теперь может наступать дальше на сам райцентр. В Покровске и Мирнограде уже несколько дней идет массовая эвакуация населения.
Покровск и Мирноград с общим населением около 100 тысяч человек — последние крупные города Донецкой области к западу — северо-западу от областного центра, остающиеся под контролем Украины. Покровск — важный логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны.
Между тем в Курской области в результате августовских боев украинские войска захватили больше территории, чем российские на Донбассе. Но самый крупный населенный пункт, взятый ВСУ, — Суджа с населением около 5 тысяч человек — почти втрое меньше, чем потерянная за неделю боев Новогродовка, не говоря уже о Покровске и Мирнограде, которые могут пасть в ближайшее время, если украинское командование не сумеет исправить ситуацию.
Российская армия после взятия Очеретино и череды медленных, кровопролитных, но в целом успешных наступательных операций на Покровском направлении продолжает продвижение в сторону райцентра. На этом участке сосредоточены главные силы российской группировки войск «Центр» и туда же вводятся ее наиболее боеспособные резервы.
Многие, в том числе и украинские, военные эксперты были уверены, что Гродовка и соседняя Новогродовка в скором времени будут взяты наступающими российскими частями, хотя и рассчитывали, что это займет больше времени. Но, судя по всему, командование ВСУ решило сосредоточиться на обороне самого Покровска.
«Городские районы без достаточных сил обороны не являются непреодолимыми препятствиями, и украинское командование, вероятно, посчитало, что оборона Новогродовки не стоит потенциальных потерь», — полагает американский Институт изучения войны.
На карте района боевых действий видно, куда нацелился российский наступательный клин. Он сильно вытянут на запад, и, по сообщениям с фронта, российское военное руководство не форсирует продвижение к Покровску, а старается обезопасить фланги.
По информации как российских, так и украинских источников уже начались ожесточенные бои за город Селидово к югу от Новогродовки.
Продвижение российских подразделений отмечено и на соседнем направлении, Кураховском — там, судя по многочисленным сообщениям, россияне заняли село Константиновку, бои за которое продолжались несколько месяцев.
Потеря этого села ослабляет позиции украинских частей, обороняющих еще один важный опорный пункт, Угледар, находящийся к юго-западу.
Украинцы, похоже, теряют стратегически важный город Часов Яр в Донецкой области. Представитель 24-й бригады украинской армии, сражающейся в Часов Яре, Андрей Полухин сообщил, что русские уже контролируют более 40 процентов города.
Бои за Часов Яр идут уже несколько месяцев, и несмотря на многочисленные потери, российская армия стремится захватить этот город, расположенный на возвышенной местности. Город практически полностью разрушен, и российская армия сражается за его руины.
По словам Полухина, в случае полного захвата населенного пункта россияне смогут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над такими крупными городами, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, и логистическим путем между ними. «Это будет очень опасная ситуация в плане развития их (россиян) успеха по захвату Донецкой области в ее административных границах», - сказал украинский офицер.
В условиях тяжелой и критической ситуации на Донецком фронте украинская армия пытается развивать наступление в Курской области и захватывать как можно больше территорий. В отчете, опубликованном вчера аналитиками Института изучения войны США, говорится, что украинское наступление остановилось, и теперь они пытаются укрепиться на захваченных территориях. Однако российские военные корреспонденты и Z-блогеры утверждают, что ситуация в Курске еще не стабилизировалась и украинская армия продолжает пытаться продвигаться в направлении Льгова и Рыльска.
Как сообщают российские военкоры, сегодня город Льгов подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По информации, предоставленной главой города, было зафиксировано четыре удара, которые привели к значительным повреждениям инфраструктуры.
В результате обстрела пострадали два жилых дома, а также железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский». Кроме того, в ходе атаки возник пожар на складе одного из городских комбинатов.
Военный корреспондент Роман Алёхин подтверждает, что снаряды уже достигают территории города. В связи с этим он настоятельно рекомендует эвакуировать из Льгова женщин, детей и пожилых людей, чтобы обезопасить их от возможных последствий обстрелов.
«До города уже долетают снаряды артиллерии, а значит, лучше эвакуировать из города женщин, детей и престарелых людей. Властям также необходимо проработать меры поддержки для жителей Льговского района и самого Льгова», - сообщает Алёхин.
Он также призывает власти срочно разработать и реализовать меры поддержки для жителей Льгова и Льговского района, которые оказались в зоне повышенной опасности. По его мнению, в текущей ситуации необходимо пересмотреть стратегию информационного освещения событий и прекратить триумфальные заявления, так как артиллерийские удары по городу, расположенному всего в 60 километрах от границы с Украиной, свидетельствуют о реальной угрозе.
«Ну и, конечно, тем, кто работает на информационном поле, пора прекратить победные реляции - артиллерия бьет по городу, от которого до границы с Украиной 60 километров», - подчеркивает он.
Особое внимание военкор уделяет ситуации в Рыльске, где, по его мнению, также требуется немедленная эвакуация женщин, детей и стариков. Алёхин подчеркивает, что текущие события на приграничных территориях требуют незамедлительных действий со стороны властей для обеспечения безопасности граждан.
«Что касается Рыльска, то мое мнение еще укрепилось: необходима эвакуация женщин, детей и стариков», - заявил Алёхин.
Z-блогер Юрий Подоляка также сообщает, что украинская армия пытается продвигаться в Курске, но сталкивается с серьезным сопротивлением и понесла потери. Тем не менее он подтверждает, что украинцы смогли добиться некоторых тактических успехов в отдельных направлениях.
Особенно активные боевые действия разворачиваются на Глушковском и Кореневском участках. По словам Подоляки, украинские силы продолжают атаковать в направлении населенных пунктов Комаровка и Коренево, но каждый раз сталкиваются с ожесточенным сопротивлением и значительными потерями. В то же время на восточном фланге противник пытается обойти Коренево и пробиться к трассе Рыльск-Курск. Сегодняшняя попытка захватить Александровку пока оказалась успешной для украинских войск — их выбить оттуда не удалось, в то время как атака на Сафоновку была успешно отражена.
«Он продолжает пытаться обходить Коренево и пробиваться к трассе Рыльск-Курск. Сегодня он вновь попробовал зайти в Александровку и есть данные, что по итогу его выбить пока не смогли», - сообщает пропагандист.
Подоляка также отмечает, что на основе анализа атак можно предположить, что населeнный пункт Журавли находится под контролем противника. Возможно, также взята Дуровка, но точной информации пока нет.
«Минимум населенный пункт Журавли противником оккупирован. А, возможно, и Дуровка. Информации точной пока отсюда нет», — подчеркнул Подоляка.