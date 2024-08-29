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Генштаб Афганистана объявил об уничтожении ИГ

16:24 932

Начальник Генштаба армии Афганистана, сформированной радикальным движением "Талибан", Кари Фасихуддин Фитрат заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" больше не присутствует на территории страны.

"ИГ полностью уничтожена в Афганистане и больше [там] не присутствует", - приводит телеканал Tolo News слова военачальника. Фитрат также подчеркнул, что территория Афганистана безопасна, а его страна не несет угрозы для соседей.

27 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что на территории Афганистана присутствует значительное число террористических группировок. Он также отметил, что США продолжают отслеживать угрозы со стороны группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением ИГ в Афганистане.

В Афганистане неоднократно происходили взрывы, вооруженные нападения и перестрелки, жертвами которых становились как сторонники движения "Талибан", так и мирные жители. Ответственность за многие из этих инцидентов брало на себя "Исламское государство в Хорасане".

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