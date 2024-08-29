Генштаб Афганистана объявил об уничтожении ИГ

Начальник Генштаба армии Афганистана, сформированной радикальным движением "Талибан", Кари Фасихуддин Фитрат заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" больше не присутствует на территории страны.

"ИГ полностью уничтожена в Афганистане и больше [там] не присутствует", - приводит телеканал Tolo News слова военачальника. Фитрат также подчеркнул, что территория Афганистана безопасна, а его страна не несет угрозы для соседей.

27 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что на территории Афганистана присутствует значительное число террористических группировок. Он также отметил, что США продолжают отслеживать угрозы со стороны группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением ИГ в Афганистане.

В Афганистане неоднократно происходили взрывы, вооруженные нападения и перестрелки, жертвами которых становились как сторонники движения "Талибан", так и мирные жители. Ответственность за многие из этих инцидентов брало на себя "Исламское государство в Хорасане".