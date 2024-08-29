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Что Макрон ожидает от Сербии?

17:02 604

Президент Франции Эммануэль Макрон сожалеет об отсутствии энтузиазма у Сербии по поводу вступления в ЕС. Об этом он заявил в письме к сербским СМИ перед своим двухдневным визитом в Сербию, сообщает Politico.

Президент Франции написал, что, несмотря на близость Сербии к ЕС, перспектива присоединения страны к Союзу «не привлекает так, как должна». Он также заявил, что Белград не должен бояться, что суверенитет страны и идентичность будут потеряны, если она присоединится к ЕС.

Говоря о вопросе Косово, Макрон, по сути, подталкивает сербские элиты и общество к признанию независимости края под гарантии безопасности для его сербского населения.

«В 2019 году, когда я говорил о проблеме Косово, я говорил о необходимой смелости для достижения компромисса. Убежденные, что такое мужество существует в Сербии, мы вместе с Германией и нашими европейскими партнерами, при поддержке Соединенных Штатов Америки, хотели помочь региону избежать односторонних шагов, необдуманных заявлений, повышения напряженности, главными жертвами которых являются люди, живущие на местах, особенно сербское меньшинство в Косово.

Предложенный нами путь к необходимой нормализации сохраняет суть: возможность сербам жить в Косово, соблюдая закон, но не отказываясь от своей идентичности или естественных связей с Сербией; но и наличие гарантий сохранения сербского культурного и религиозного наследия. Я призываю Сербию и молодежь в Сербии выбрать мир и выбрать будущее», - заявил он.

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