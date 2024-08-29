США поделились с Китаем своими опасениями

США обеспокоены поддержкой России со стороны Китая в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает информационное агентство Reuters.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России и ее влиянием как на европейскую, так и на трансатлантическую безопасность», — рассказал политик.

Салливан также подчеркнул, что в ходе визита в Китай он «прямо» заявил китайскому руководству о череде сложных вопросов. По его словам, отношения двух стран переживают сложный период, ответственность за который он возложил на Пекин.