Американцы требуют: разрешить Украине бить по России

Ожидается, что завтра в Вашингтон прибудет министр обороны Украины Рустем Умеров и глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Они будут обсуждать с американскими властями запрет США на удары ATACMS по целям внутри России. Киев уже давно настаивает на том, чтобы США сняли ограничения на такие удары, без которых, говорит Украина, ей не выиграть войну. Но сейчас разговор будет идти не в общем плане – позвольте делать то, что мы считаем необходимым. Украинские гости предъявят американцам список приоритетных целей внутри России, рассчитывая, что более конкретный разговор поможет сдвинуть дело с мертвой точки. Их оптимизм основывается, в частности, на том, что перенос военных действий на территорию Курской области был высоко оценен в Вашингтоне.

Украинские СМИ сообщают о том, что некоторые парламентарии этой страны увидели некий сдвиг в позиции администрации Джо Байдена. Честно говоря, такой сдвиг пока не слишком просматривается. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби говорит, что в политике США по ограничениям «нет изменений». Но одновременно он уточняет, что у Вашингтона ведется обсуждение этой темы с украинцами и «мы это делаем приватно». Джо Байден и его команда в последнее время несколько изменили риторику. Раньше они говорили, что использование дальнобойных орудий непременно вызовет эскалацию со стороны Владимира Путина, и, кто знает, не захочет ли он нажать пресловутую «красную кнопку». Военные эксперты в целом были согласны с тем, что такая опасность существует. Они говорили, что в случае использования американского оружия по дальним целям в России у Кремля будут основания заявить, что это США ведут войну против России. Однако сейчас такие голоса в американской столице постепенно умолкают. Байден говорит о другом - использование ATACMS, считает он, не даст Украине стратегического преимущества. Мол, у ВСУ довольно мало таких орудий, а мы больше дать не можем — самим не хватает. Да и истребителей F-16, которые уже начали применять ВСУ, крайне недостаточно, чтобы обрушить на Россию шквал огня. Но тут уже начинается чистая математика, и Умеров вместе с Ермаком постараются убедить американскую сторону, что это не так. Сторонники сохранения ограничений говорят, что ATACMS вместе с истребителями могут поразить лишь считанные цели на территории России. Но многие даже в самой администрации с этим не согласны. Как говорит агентству АР эксперт в сфере безопасности Джордж Бэррос, вдоль тысячекилометровой границы между Украиной и Россией находится около 200 российских объектов —военные базы, логистические центры, ремонтные предприятия, склады с оружием, резервы топлива. Охраняются они довольно небрежно, считает эксперт, и могут стать довольно легкой целью для ВСУ.