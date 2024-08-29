Американцы требуют: разрешить Украине бить по России
Ожидается, что завтра в Вашингтон прибудет министр обороны Украины Рустем Умеров и глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Они будут обсуждать с американскими властями запрет США на удары ATACMS по целям внутри России.
Киев уже давно настаивает на том, чтобы США сняли ограничения на такие удары, без которых, говорит Украина, ей не выиграть войну. Но сейчас разговор будет идти не в общем плане – позвольте делать то, что мы считаем необходимым. Украинские гости предъявят американцам список приоритетных целей внутри России, рассчитывая, что более конкретный разговор поможет сдвинуть дело с мертвой точки. Их оптимизм основывается, в частности, на том, что перенос военных действий на территорию Курской области был высоко оценен в Вашингтоне.
Украинские СМИ сообщают о том, что некоторые парламентарии этой страны увидели некий сдвиг в позиции администрации Джо Байдена. Честно говоря, такой сдвиг пока не слишком просматривается. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби говорит, что в политике США по ограничениям «нет изменений». Но одновременно он уточняет, что у Вашингтона ведется обсуждение этой темы с украинцами и «мы это делаем приватно».
Джо Байден и его команда в последнее время несколько изменили риторику. Раньше они говорили, что использование дальнобойных орудий непременно вызовет эскалацию со стороны Владимира Путина, и, кто знает, не захочет ли он нажать пресловутую «красную кнопку». Военные эксперты в целом были согласны с тем, что такая опасность существует. Они говорили, что в случае использования американского оружия по дальним целям в России у Кремля будут основания заявить, что это США ведут войну против России.
Однако сейчас такие голоса в американской столице постепенно умолкают. Байден говорит о другом - использование ATACMS, считает он, не даст Украине стратегического преимущества. Мол, у ВСУ довольно мало таких орудий, а мы больше дать не можем — самим не хватает. Да и истребителей F-16, которые уже начали применять ВСУ, крайне недостаточно, чтобы обрушить на Россию шквал огня.
Но тут уже начинается чистая математика, и Умеров вместе с Ермаком постараются убедить американскую сторону, что это не так. Сторонники сохранения ограничений говорят, что ATACMS вместе с истребителями могут поразить лишь считанные цели на территории России. Но многие даже в самой администрации с этим не согласны. Как говорит агентству АР эксперт в сфере безопасности Джордж Бэррос, вдоль тысячекилометровой границы между Украиной и Россией находится около 200 российских объектов —военные базы, логистические центры, ремонтные предприятия, склады с оружием, резервы топлива. Охраняются они довольно небрежно, считает эксперт, и могут стать довольно легкой целью для ВСУ.
Даже ограниченные удары по этим военным объектам, говорит Бэррос, заставят Путина снять военных с других направлений, чтобы защитить их. Но сохраняющиеся ограничения, по его словам, «сильно сокращают возможности Украины с тем, чтобы обеспечить защиту своей логистики вдоль границы».
Летом этого года между Украиной и США велись довольно мрачные разговоры о риске того, что возможная договоренность о прекращении огня приведет к тому, что Киев вынужден будет отдать свои территории. Сейчас тональность разговора изменилась. Миллиарды долларов вновь идут на вооружение для Украины. Владимир Зеленский, считают в Вашингтоне, стал довольно успешно проводить мобилизацию. И после операции ВСУ в Курской области американские должностные лица с бОльшим интересом стали выслушивать планы Киева о том, что будет представлять из себя новый этап войны. «Укрепление наземных войск Украины и усиление ее возможностей бить по российским целям ведет к тому, что в будущем году Киев сможет начать переговоры на тех условиях, которые будут для него приемлемы», - говорит Билл Тейлор опытный американский дипломат, который был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.
При этом и политики, и дипломаты, и эксперты говорят, что без снятия ограничений США Украина не добьется решающего перелома в войне с более сильным противником. «Война закончится так, как Запад захочет, чтобы она закончилась», - с определенной долей цинизма говорит Филип Бридлау, который руководил силами НАТО в Европе с 2013 по 2015 год.
На администрацию Байдена между тем нарастает давление со стороны конгрессменов и сенаторов, как демократов, так и республиканцев, с тем, чтобы президент, наконец, снял все ограничения для Украины. Этого от него требует и сильное экспертное сообщество. Наконец, президент не может не учитывать такой фактор, как подвижки в общественных настроениях. Как сообщает влиятельный вашингтонский институт Брукингса, сейчас значительно выросло число американцев, которые поддерживают Украину. И это число начало расти после начала военной операции ВСУ в Курской области. По последнему опросу, 62 процента граждан США, из которых 58 процентов республиканцев и 76 демократов «симпатизируют Украине». 48 процентов говорят, что США должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется - еще в начале лета таких было вдвое меньше.