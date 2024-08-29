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Бывшую невестку Назарбаева осудили

18:02 335

Бывшая невестка экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмира Сатыбалды осуждена на 12 лет за вымогательство и самоуправство, сообщила пресс-служба суда Алма-Аты.

По информации суда, в 2011 году Сатыбалды обратилась к единственному акционеру акционерного общества с предложением о совместном ведении бизнеса. Сатыбалды стала неофициальным владельцем 34% акций.

В 2019 году подсудимая обвинила потерпевшего в хищении денежных средств. Вступив в сговор с личным помощником, приставила к потерпевшему охранников, отобрала средства связи, незаконно удерживая в его доме в условиях полной изоляции на протяжении 165 дней. В это время она завладела денежными средствами и имуществом потерпевшего, вымогала деньги у его близких.

По информации суда, в период незаконного лишения свободы подсудимая завладела денежными средствами и имуществом потерпевшего и его близких родственников путем вымогательства. В результате она причинила материальный ущерб в особо крупном размере - 217,9 млн тенге.

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