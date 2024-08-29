ЦАХАЛ ликвидировал командира разведки "Исламского джихада"
18:10 99
В ходе совместной операции ВВС ЦАХАЛ и 215-й бригады в секторе Газы ликвидирован Усама Гадалла, командир военной разведки террористической организации "Исламский джихад". Об этом сообщила армейская пресс-служба, добавив, что Гадалла принимал активное участие в нападении на Израиль, совершенном 7 октября 2023 года.
Вместе с Гадаллой были уничтожены десятки террористов.
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