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ЦАХАЛ ликвидировал командира разведки "Исламского джихада"

18:10 99

В ходе совместной операции ВВС ЦАХАЛ и 215-й бригады в секторе Газы ликвидирован Усама Гадалла, командир военной разведки террористической организации "Исламский джихад". Об этом сообщила армейская пресс-служба, добавив, что Гадалла принимал активное участие в нападении на Израиль, совершенном 7 октября 2023 года.

Вместе с Гадаллой были уничтожены десятки террористов.

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