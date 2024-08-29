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Украина официально подтвердила: американский истребитель разбит, а пилот погиб

обновлено 21:03
21:03 4699

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что самолёт F-16 потерпел крушение, а пилот погиб.

Уточняется, что это произошло во время отражения ракетного удара сил РФ.

«Во время захода на следующую цель с одним из самолетов F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — говорится в заявлении Генштаба.

* * *

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о потере Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16.

«По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины», - заявил представитель американского военного ведомства. Неназванный американский чиновник в беседе с агентством Reuters, в свою очередь, утверждал, что крушение самолета не было вызвано действиями российских войск.

*** 18:46

Переданный Украине F-16 потерпел крушение 26 августа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя США. 

«По словам американского чиновника, украинский истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник, всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину», — отмечается в материале.

Судя по первоначальным сообщениям, самолет не был сбит, а причиной крушения, скорее всего, стала ошибка летчика. Воздушные силы ВСУ о крушении или состоянии пилота не сообщали, отмечает издание.

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