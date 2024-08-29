Украина официально подтвердила: американский истребитель разбит, а пилот погиб

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что самолёт F-16 потерпел крушение, а пилот погиб.



Уточняется, что это произошло во время отражения ракетного удара сил РФ.

«Во время захода на следующую цель с одним из самолетов F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — говорится в заявлении Генштаба.

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Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о потере Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16.

«По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины», - заявил представитель американского военного ведомства. Неназванный американский чиновник в беседе с агентством Reuters, в свою очередь, утверждал, что крушение самолета не было вызвано действиями российских войск.