Украина официально подтвердила: американский истребитель разбит, а пилот погиб
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что самолёт F-16 потерпел крушение, а пилот погиб.
Уточняется, что это произошло во время отражения ракетного удара сил РФ.
«Во время захода на следующую цель с одним из самолетов F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — говорится в заявлении Генштаба.
* * *
Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о потере Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16.
«По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины», - заявил представитель американского военного ведомства. Неназванный американский чиновник в беседе с агентством Reuters, в свою очередь, утверждал, что крушение самолета не было вызвано действиями российских войск.
*** 18:46
Переданный Украине F-16 потерпел крушение 26 августа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя США.
«По словам американского чиновника, украинский истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник, всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину», — отмечается в материале.
Судя по первоначальным сообщениям, самолет не был сбит, а причиной крушения, скорее всего, стала ошибка летчика. Воздушные силы ВСУ о крушении или состоянии пилота не сообщали, отмечает издание.