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Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал в Украину

Der Spiegel
19:00 1196

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши в Украину на автомобиле украинского посольства в Варшаве. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

 

Соответствующее заявление издание сделало после проведения собственного расследования вместе с телеканалом ZDF и датской радиостанцией DR.

«Автомобиль, по данным источников в органах безопасности, был с дипломатическими номерами и использовался украинским посольством в Варшаве», — говорится в сообщении.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

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