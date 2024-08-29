Ростов переименуют
19:21 2958
В Госдуму внесли законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.
Как сообщает пресс-центр Госдумы, автором инициативы выступает Ярославская областная Дума.
«Переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится в проекте закона.
В российском правительстве поддержали идею.
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