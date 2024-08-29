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После фигурного катания и хоккея Азербайджан начинает развивать керлинг

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Отдел спорта
19:24 1146

Сегодня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился с работой спортивных секций, функционирующих в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Министр и его заместитель Мариана Василева посетили тренировки по фигурному катанию, хоккею, ММА (смешанные единоборства), дзюдо, гимнастике и настольному теннису, пообщались с юными спортсменами и их тренерами.

Фарид Гаибов поинтересовался и секцией керлинга. Она открылась при клубе «Оджаг» и уже оснащена необходимым инвентарем. В ближайшее время будут набираться группы для тренировок.

Если говорить о гимнастике, то в СКК есть секции по художественной и спортивной гимнастике, прыжкам на батуте, тамблингу, спортивной акробатике и аэробике и другим гимнастическим дисциплинам.

Работают также секции по шахматам и фитнесу. В СКК также функционирует самый большой в Азербайджане тренажерный зал, где занимаются любители и профессионалы разных возрастов.

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