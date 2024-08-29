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В Приднестровье заявили об угрозе терактов

19:28 537

Лидер сепаратистов аннексированной части Молдовы - Приднестровья Вадим Красносельский заявил на пресс-конференции, что на территории сепаратистской республики сохраняется угроза совершения терактов.

"Наши правоохранительные органы своими действиями предотвратили и предупредили многие опасные ситуации… А риски есть всегда. Вот кто их может отменить? Мы живем в таких условиях. Надо это понимать и быть готовыми", - сказал Красносельский.

На территории Приднестровья было совершено порядка 10 терактов. По его словам, многие уголовные дела дошли до суда с выясненными конкретными лицами, которые совершили тот или иной теракт.

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