USD 1.7000
EUR 1.8930
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Новость дня
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро

Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами

19:46 1760

Делегация правительства Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым находится с визитом в Узбекистане.

29 августа азербайджанская делегация приняла участие в церемонии открытия Международного торгового центра “Термез”.

Ш.Мустафаев также провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

На переговорах была подчеркнута важность начала совместных проектов по многим новым направлениям.

Еще одна немаловажная деталь. В ходе визита Шахин Мустафаев провел переговоры с главой афганского правительства, одним из лидеров движения «Талибан» Абдулом Гани Барадаром.

Мустафаев и Барадар коснулись неразрывности исторических и культурных связей Азербайджана и Афганистана, а также отмечена роль Баку в содействии стабильности и развития Афганистана.

Азербайджан и Афганистан договорились о перспективах развития взаимоотношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также транспортно-транзитной области.

Напомним, что Азербайджан одним из первых, вслед за Китаем и Узбекистаном, признал новое правительство Афганистана, а в феврале 2024 года посол Ильхам Мамедов прибыл в Кабул и встретился с министром иностранных дел правительства движения «Талибан» Амиром Ханом Муттаки.

Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна
Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна наш обзор
20:31 1773
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована...
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована... обновляется: 20:47
20:47 19074
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
13:53 10523
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак горячая тема
12:36 2470
Какие требования выставила Анкара?
Какие требования выставила Анкара?
20:13 1876
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
19:46 1761
После фигурного катания и хоккея Азербайджан начинает развивать керлинг
После фигурного катания и хоккея Азербайджан начинает развивать керлинг ФОТО
19:24 1149
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России наша корреспонденция
17:49 3699
Алиев приглашен на саммит БРИКС
Алиев приглашен на саммит БРИКС
18:24 2780
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска наш обзор
16:11 10724
Дуров попросил друга Макрона
Дуров попросил друга Макрона обновлено 19:03
19:35 6743

ЭТО ВАЖНО

Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна
Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна наш обзор
20:31 1773
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована...
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована... обновляется: 20:47
20:47 19074
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
13:53 10523
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак горячая тема
12:36 2470
Какие требования выставила Анкара?
Какие требования выставила Анкара?
20:13 1876
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
19:46 1761
После фигурного катания и хоккея Азербайджан начинает развивать керлинг
После фигурного катания и хоккея Азербайджан начинает развивать керлинг ФОТО
19:24 1149
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России наша корреспонденция
17:49 3699
Алиев приглашен на саммит БРИКС
Алиев приглашен на саммит БРИКС
18:24 2780
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска наш обзор
16:11 10724
Дуров попросил друга Макрона
Дуров попросил друга Макрона обновлено 19:03
19:35 6743
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться