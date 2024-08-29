Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами

На переговорах была подчеркнута важность начала совместных проектов по многим новым направлениям.

Делегация правительства Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым находится с визитом в Узбекистане.

Еще одна немаловажная деталь. В ходе визита Шахин Мустафаев провел переговоры с главой афганского правительства, одним из лидеров движения «Талибан» Абдулом Гани Барадаром.

Мустафаев и Барадар коснулись неразрывности исторических и культурных связей Азербайджана и Афганистана, а также отмечена роль Баку в содействии стабильности и развития Афганистана.

Азербайджан и Афганистан договорились о перспективах развития взаимоотношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также транспортно-транзитной области.

Напомним, что Азербайджан одним из первых, вслед за Китаем и Узбекистаном, признал новое правительство Афганистана, а в феврале 2024 года посол Ильхам Мамедов прибыл в Кабул и встретился с министром иностранных дел правительства движения «Талибан» Амиром Ханом Муттаки.

