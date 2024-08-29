USD 1.7000
EUR 1.8930
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Новость дня
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро

Лига конференций: «Зиря» обыгрывает «Омонию» в матче престижа

обновлено 21:37
Отдел спорта
21:37 657

На 79-й минуте «Зиря» открыла счет в матче.

Ударом головой отличился Рафаэль Утциг. 1:0 в пользу «Зиря».

*** 20:13

На стадионе в Мардакянах начался ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанской командой «Зиря» и кипрской «Омонией».

В первом матче «Зиря» проиграла со счетом 0:6.

Судит сегодняшнюю встречу бригада арбитров из Литвы во главе с Виталисом Спасенниковсом.

Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна
Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна наш обзор
20:31 1776
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована...
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована... обновляется: 20:47
20:47 19079
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
13:53 10523
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак горячая тема
12:36 2470
Какие требования выставила Анкара?
Какие требования выставила Анкара?
20:13 1878
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
19:46 1761
После фигурного катания и хоккея Азербайджан начинает развивать керлинг
После фигурного катания и хоккея Азербайджан начинает развивать керлинг ФОТО
19:24 1150
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России наша корреспонденция
17:49 3699
Алиев приглашен на саммит БРИКС
Алиев приглашен на саммит БРИКС
18:24 2782
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска наш обзор
16:11 10726
Дуров попросил друга Макрона
Дуров попросил друга Макрона обновлено 19:03
19:35 6744

ЭТО ВАЖНО

Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна
Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна наш обзор
20:31 1776
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована...
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована... обновляется: 20:47
20:47 19079
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
13:53 10523
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак горячая тема
12:36 2470
Какие требования выставила Анкара?
Какие требования выставила Анкара?
20:13 1878
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
19:46 1761
После фигурного катания и хоккея Азербайджан начинает развивать керлинг
После фигурного катания и хоккея Азербайджан начинает развивать керлинг ФОТО
19:24 1150
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России наша корреспонденция
17:49 3699
Алиев приглашен на саммит БРИКС
Алиев приглашен на саммит БРИКС
18:24 2782
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска наш обзор
16:11 10726
Дуров попросил друга Макрона
Дуров попросил друга Макрона обновлено 19:03
19:35 6744
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться