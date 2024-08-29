Лига конференций: «Зиря» обыгрывает «Омонию» в матче престижа
21:37 657
На 79-й минуте «Зиря» открыла счет в матче.
Ударом головой отличился Рафаэль Утциг. 1:0 в пользу «Зиря».
*** 20:13
На стадионе в Мардакянах начался ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанской командой «Зиря» и кипрской «Омонией».
В первом матче «Зиря» проиграла со счетом 0:6.
Судит сегодняшнюю встречу бригада арбитров из Литвы во главе с Виталисом Спасенниковсом.
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