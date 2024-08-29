Какие требования выставила Анкара?

После того, как президент Башар Асад, выступая на заседании парламента Сирии, заявил, что более не настаивает на выводе турецкой армии из Сирии, открылась возможность для возобновления политического диалога между Дамаском и Анкарой, прерванного почти год назад.

Как же начнется этот процесс?

По информации, которую телеканал TRT Haber получил из своих источников в Министерстве иностранных дел Турции, уже разработана дорожная карта нормализации сирийско-турецких отношений, которая включает в себя четыре условия Турции: