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Какие требования выставила Анкара?

20:13 1879

После того, как президент Башар Асад, выступая на заседании парламента Сирии, заявил, что более не настаивает на выводе турецкой армии из Сирии, открылась возможность для возобновления политического диалога между Дамаском и Анкарой, прерванного почти год назад.

Как же начнется этот процесс?

По информации, которую телеканал TRT Haber получил из своих источников в Министерстве иностранных дел Турции, уже разработана дорожная карта нормализации сирийско-турецких отношений, которая включает в себя четыре условия Турции:

Официальная Анкара выставила Асаду 4 условия

1. Обеспечение защиты территориальной целостности и единства Сирии путем очищения ее от террористических элементов.

2. Правительство Сирии должно предпринять шаги для достижения подлинного национального примирения со своим народом в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

3. Необходимо создать условия для безопасного возвращения беженцев из Турции в Сирию.

4. Сирийское правительство должно обеспечить беспрепятственное продолжение гуманитарной помощи.

Подчеркивается, что нормализация отношений между Анкарой и Дамаском начнется со встреч заместителей глав разведывательных служб, а затем и их руководителей.

Если предварительные условия будут выполнены, то переговоры, как это уже было в 2023 году, достигнут уровня министров иностранных дел.

И только после достижения принципиальных договоренностей на уровне глав внешнеполитических ведомств следует ожидать встречи на высшем уровне между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом.

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