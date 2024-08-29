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Агрессивное заявление Венгрии по Украине

20:27 1412

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто полагает, что Киев угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии из-за блокировки поставок нефти российского "Лукойла" через свою территорию.

"Министр указал, что Украина, юридически блокируя около трети российского импорта нефти в Венгрию, ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Похожая ситуация и в Словакии, где почти 45% российского импорта нефти затронуты действиями Украины", - приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X.

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