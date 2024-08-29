Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна

Как пишет ереванская газета «Грапарак», известная своими связями с местными реваншистскими кругами, Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФ), получив несколько отказов, в конце концов арендовала ресторан «Арснакар», принадлежащий олигарху Рубену Айрапетяну – члену Республиканской партии Армении, близкому к экс-президенту Сержу Саргсяну.

Дашнаки готовятся провести крупномасштабное собрание, посвященное независимости канувшей в Лету 27 сентября прошлого года «Республики Арцах». Мероприятие состоится 2 сентября в одном из ресторанов Еревана.

«На мероприятие приглашено 1.400 человек, - пишет «Грапарак». - Организаторы этого масштабного события хотят показать, что страница Карабаха окончательно еще не закрыта».

Среди приглашенных - лидеры карабахских сепаратистов, которым удалось бежать в Ереван, в том числе Самвел Шахраманян, до сих пор гордо именующий себя «президентом», и сепаратисты, которые по-прежнему представляются «депутатами».

Напомним, что спустя всего несколько дней после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над своей территорией, ставшего результатом однодневной антитеррористической операции, проведенной с 19 по 20 сентября 2023 года, именно Шахраманян подписал «указ» о ликвидации так называемой «НКР».

Позже, уже находясь в Армении, Шахраманян отменил собственный «указ», восстановив, правда, только на бумаге, «деятельность» так называемой «республики».

Организованное дашнаками мероприятие в ресторане вновь подтверждает, что армянские оппозиционные и прочие реваншистско-националистические группы продолжают раскручивать тему территориальных претензий к Азербайджану. Тогда как власти Армении демонстративно дают понять, что держатся от карабахских сепаратистов на дистанции и ограничивают их деятельность. Однако проведение сбора карабахцев в ресторане олигарха, близкого к Сержу Саргсяну, означает, что официальный Ереван косвенно потворствует действиям определенных сил, которые и не думают отказываться от территориальных претензий к Азербайджану.