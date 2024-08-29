Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна
Дашнаки готовятся провести крупномасштабное собрание, посвященное независимости канувшей в Лету 27 сентября прошлого года «Республики Арцах». Мероприятие состоится 2 сентября в одном из ресторанов Еревана.
Как пишет ереванская газета «Грапарак», известная своими связями с местными реваншистскими кругами, Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФ), получив несколько отказов, в конце концов арендовала ресторан «Арснакар», принадлежащий олигарху Рубену Айрапетяну – члену Республиканской партии Армении, близкому к экс-президенту Сержу Саргсяну.
«На мероприятие приглашено 1.400 человек, - пишет «Грапарак». - Организаторы этого масштабного события хотят показать, что страница Карабаха окончательно еще не закрыта».
Среди приглашенных - лидеры карабахских сепаратистов, которым удалось бежать в Ереван, в том числе Самвел Шахраманян, до сих пор гордо именующий себя «президентом», и сепаратисты, которые по-прежнему представляются «депутатами».
Напомним, что спустя всего несколько дней после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над своей территорией, ставшего результатом однодневной антитеррористической операции, проведенной с 19 по 20 сентября 2023 года, именно Шахраманян подписал «указ» о ликвидации так называемой «НКР».
Позже, уже находясь в Армении, Шахраманян отменил собственный «указ», восстановив, правда, только на бумаге, «деятельность» так называемой «республики».
Организованное дашнаками мероприятие в ресторане вновь подтверждает, что армянские оппозиционные и прочие реваншистско-националистические группы продолжают раскручивать тему территориальных претензий к Азербайджану. Тогда как власти Армении демонстративно дают понять, что держатся от карабахских сепаратистов на дистанции и ограничивают их деятельность. Однако проведение сбора карабахцев в ресторане олигарха, близкого к Сержу Саргсяну, означает, что официальный Ереван косвенно потворствует действиям определенных сил, которые и не думают отказываться от территориальных претензий к Азербайджану.
Учитывая, что предстоящее в ресторане «Арснакар» сборище не просто дружеские посиделки сослуживцев, а типичная политическая провокация с демонстративным антиазербайджанским душком, правительство Республики Армения не может оценивать ее в рамках свободы собраний. Речь идет о подрывной деятельности политических групп, открыто претендующих на часть суверенной территории Азербайджана. Если официальный Ереван действительно заинтересован в скорейшем достижении мира между нашими странами, он должен предотвратить эту политическую провокацию, подрывающую дух армяно-азербайджанского диалога о мире в регионе.
Между тем, наряду с дашнаками, движение под руководством преподобного Баграта Галстаняна, из-за кулис которого отчетливо «проглядывают уши» экс-президента Роберта Кочаряна, также призывает «заново открыть страницу Карабаха».
После того, как многомесячные усилия Галстаняна и Ко свергнуть «капитулянтское» правительство Никола Пашиняна потерпели фиаско, реваншисты имитируют бурную деятельность, заявляя, что Армения должна последовательно работать над включением «карабахского вопроса» в повестку армяно-азербайджанских переговоров. При этом прекрасно понимая, что получить власть в стране, спекулируя давно уже несуществующим «карабахским вопросом», невозможно даже теоретически.
Тем не менее, эти маргиналы с упорством, достойным лучшего применения, не только не отказываются от территориальных претензий к Азербайджану, но и с нетерпением ждут «изменений геополитической ситуации в регионе», то есть удобного момента для реванша.
Как известно, руководство Армении не спешит исключать территориальные претензии к Азербайджану из текста своей Конституции, что является одной из основных причин, препятствующих подписанию мирного соглашения.
Как неоднократно подчеркивала азербайджанская сторона, если мирный договор будет подписан без отмены ссылки на Декларацию независимости о «воссоединении Карабаха с Арменией», то, в случае прихода к власти в Армении реваншистских сил, она может быть использована как законное основание для территориальных претензий к Азербайджану.
После чего угроза очередной войны в регионе станет необратимой.