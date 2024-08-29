Китай обвинил США в сговоре с Тайванем
Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном призвал Вашингтон отказаться от поддержки идеи независимости Тайваня.
"Китай призывает американскую сторону прекратить военный сговор с Тайванем, вооружение Тайваня и распространение ложных сведений о Тайване", - говорится в пресс-релизе китайского оборонного ведомства, опубликованном в четверг. Салливан на встрече с Чжан Юся "отметил важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, приверженность США свободе судоходства в Южно-Китайском море, обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонно-промышленной базы России".