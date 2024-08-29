Обидчику «Карабаха» достались «Бавария», «Боруссия», «Арсенал», «Милан»…

В Монако состоялась жеребьевка футбольной Лиги чемпионов, основная стадия которой с этого сезона будет проходить по совершенно новой системе.

36 команд отныне не делятся на группы, а участвуют в едином соревновании. Перед жеребьевкой 36 клубов были поделены на четыре корзины. Каждая команда проведет по два матча с командами из каждой корзины - один дома, один в гостях. В сумме будет восемь игр с разными соперниками.

В жеребьевке участвовали Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду. Буффон вытягивал шары с названиями команд, а Роналду нажимал на кнопку, после чего компьютерная система выбирала соперников. Командам не могли достаться коллективы из своих стран. Кроме того, клубы могут сыграть максимум с двумя командами из одной страны.