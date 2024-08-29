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Обидчику «Карабаха» достались «Бавария», «Боруссия», «Арсенал», «Милан»…

Полные результаты жеребьевки ЛЧ
Отдел спорта
21:03 591

В Монако состоялась жеребьевка футбольной Лиги чемпионов, основная стадия которой с этого сезона будет проходить по совершенно новой системе.

36 команд отныне не делятся на группы, а участвуют в едином соревновании. Перед жеребьевкой 36 клубов были поделены на четыре корзины. Каждая команда проведет по два матча с командами из каждой корзины - один дома, один в гостях. В сумме будет восемь игр с разными соперниками.

В жеребьевке участвовали Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду. Буффон вытягивал шары с названиями команд, а Роналду нажимал на кнопку, после чего компьютерная система выбирала соперников. Командам не могли достаться коллективы из своих стран. Кроме того, клубы могут сыграть максимум с двумя командами из одной страны.

В результате все 36 команд узнали своих оппонентов, но календарь будет объявлен в субботу. К примеру, обидчик «Карабаха» в раунде плей-офф - загребское "Динамо" - сыграет с немецкими «Боруссией» и «Баварией», итальянским «Миланом», английским «Арсеналом», шотландским «Селтиком», австрийским «Зальцбургом», французским «Монако» и словацким «Слованом».

По итогам 8 туров, которые пройдут с 17 сентября по 29 января, восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие 9-24-е места, сыграют в стыковых матчах. Остальные команды завершат выступление в еврокубках.

Полные результаты жеребьевки

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