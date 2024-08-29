Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь

Напомним, что, хотя Северный морской путь существенно короче, чем маршрут через Суэц, он требует для безопасного прохождения судов вдоль арктического побережья России ледокольного сопровождения.

Наша редакция неоднократно писала о том, что Москва не только активно развивает перевозки по Северному морскому пути (СМП), проходящему от Мурманска на восток, до Берингова пролива близ полуострова Аляска, но и рассматривает его как реальную альтернативу Суэцкому каналу.

Один из трейдеров, ссылаясь на судовые документы, сообщил агентству Reuters, что танкер Prisma находится под управлением частной компании Vista Vvave Shipmanagement, зарегистрированной в Азербайджане.

По данным оператора Лондонской фондовой биржи LSEG и двух трейдеров, танкер, управляемый азербайджанской компанией, впервые направился в Китай по этому маршруту, фактически монополизированному судами российского судоходного гиганта «Совкомфлот».

Танкер Prisma, спущенный на воду почти 20 лет назад, имеет класс ICE 1C, что позволяет ему плавать по СМП при поддержке ледоколов. Судно загрузило сырую нефть в российском порту Приморск на Балтике и в настоящее время, согласно данным о судоходстве, находится в Карском море.

Танкер Prisma ходит под флагом Островов Кука и принадлежит компании Evergreen Embrace Corp., зарегистрированной на Сейшельских островах.

Агентству Reuters, которое взяло эту информацию с сайта российской атомной госкорпорации «Росатом», утверждающей заявки на транзит по СМП, не удалось связаться с Vista Vvave Shipmanagement или Evergreen Embrace Corp.

Отмечается, что в 2024 году в период навигации с июля по октябрь, когда арктический лед становится менее плотным, Северным морским путем воспользовались шесть танкеров, которые доставили в порты Китая в общей сложности 600 тысяч тонн российской нефти.

Первое судно, Olympiysky Prospect, уже приближается к китайскому порту Тяньцзинь. Еще пять — NS Arctic, SCF Baltica, Moskovsky Prospect, Zaliv Ameriсa и Galaxy направляются в различные порты Китая. Все они управляются группой компаний «Совкомфлот», которая также отказалась отвечать на запрос Reuters.

Трейдеры ожидают в этом году увеличения объемов поставок нефти по СМП, но при этом отмечают, что стоимость навигации по Северному морскому пути по-прежнему остается высокой и превышает расходы на транзит через Суэцкий канал. По их мнению, Китай является единственным экономически оправданным направлением для поставок по СМП.

По данным редакции haqqin.az, компания Vista Vvave Shipmanagement LLC зарегистрирована в Сумгаите по адресу: улица Баку, дом 5, подъезд 15, квартира 36. Никакой информации о ее деятельности в открытых источниках не обнаружено.

Один из интернет-ресурсов, посвященных судоходству, указывает, что эта компания управляет также танкером Centurion, принадлежащим Radiant Rise Corp., зарегистрированной на Сейшельских островах.

Согласно мониторингу Института Черноморских стратегических исследований и портала BlackSeaNews, в июне 2024 года танкер Centurion доставлял на азиатские рынки российскую нефть из акватории Балтики. Только в этом месяце из портов Балтийского моря в сторону Юго-Восточной Азии вышло 94 танкера, груженных российской нефтью.

Напомним, что в рамках экономических санкций, наложенных Западом на РФ, морские поставки российской нефти ограничены ценовым потолком в 60 долларов за баррель. Однако офшорные и малоизвестные трейдерские компании продолжают нарушать санкции, ежедневно отправляя в Китай и Индию миллионы баррелей российской нефти.