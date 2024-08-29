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Два израильских министра попадут под санкции

21:34 85

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел сообщества ввести санкции против двух министров правительства Израиля на встрече в Брюсселе, но договоренность пока не достигнута. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД 27 стран ЕС в Брюсселе.

"Я положил на стол министров и технических служб предложение ввести санкции против израильских министров за нарушения прав человека. Пока нет единогласия, конечно, но процесс запущен. Министры примут политическое решение, учитывая все обстоятельства", - сказал он.

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