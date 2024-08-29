Германия обвинила Путина в новой «холодной войне»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Путина в подготовке к ведению новой "холодной войны" против Украины.

Она напомнила, что в последнее время критическая инфраструктура этой страны страдает от массированных российских обстрелов. "С целью заморозить людей зимой до смерти, Путин стремится к еще более масштабной холодной войне, чем в предыдущие годы", - добавила она.

Бербок считает, что Европейский союз должен предоставить Украине новый "защитный щит". Берлин планирует до конца года передать украинской армии еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и дополнительные зенитно-пушечные танки Gepard. "Противовоздушная оборона все еще остается важнейшей вещью для защиты человеческих жизней в Украине", - добавила министр.