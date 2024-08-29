Европа раздумывает: стрелять по России или нет?

Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не приняли единого решения по снятию ограничений на удары Киева европейским оружием по территории РФ, заявил по итогам заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее он заявлял, что призовет европейских министров снять "все ограничения".

"Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине… Мы не пришли к единой европейской позиции", - сказал он.