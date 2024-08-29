Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает

В иракской провинции Киркук, имеющей особое значение для Турции и Азербайджана, вновь обострились многолетние проблемы. Несмотря на то, что по местным законам провинциальный совет Киркука, включающий шестнадцать мандатов, обладает важной ролью в управлении регионом, из-за внутренних конфликтов в стране выборы 2005 года оказались последними. Они не проводились в Киркуке в общей сложности восемнадцать лет, пока, наконец, в 2023 году местные партии не организовали очередные выборы, по итогам которых арабский блок получил шесть мест, Патриотический союз Курдистана (KVB) – пять, Демократическая партия Курдистана (KDP) – два, Объединенный фронт туркменов Ирака – два, а христиане — одно. По итогам выборов были сформированы два лагеря, позиции которых в вопросе управления историческими землями Киркука кардинально расходятся.

План Турана, поддержанный Шиа Как и курдский блок, арабско-туркменский альянс, включающий одного представителя христиан, получил восемь мест. Обе стороны стремятся достичь компромисса, однако из-за внутренних разногласий между KVB и KDP сделать это пока не удалось. План, предложенный председателем иракско-туркменского Фронта Хасаном Тураном и поддержанный премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Судани, предполагал решение вопроса о губернаторстве Киркука с помощью системы тройной ротации. Согласно этому плану, курды должны были управлять Киркуком в течение двух лет, а арабы с туркменами – один год. Однако отказ KVB от этого предложения сделал невозможным создание в Киркуке коалиционного правительства. Влиятельные политические силы умело использовали в своих интересах юридические и конституционные пробелы, сумев сорвать достижение консенсуса. После завершения выборов прошло уже девять месяцев, но из-за разногласий между политическими силами, которым предстояло управлять Киркуком, провинциальный совет смог собраться за это время только один раз. Однако в ночь на 10 марта 2024 года тайная встреча в Багдаде обнажила ряд новых политических реалий, касавшихся не только Киркука, но и политической ситуации в Ираке. На этой встрече, в которой участвовали девять членов Киркукского провинциального совета – пять от KVB, три араба, поддерживаемых Ираном, и один христианин, было сформировано новое управление провинцией.

По ее итогам, Рибвар Таха из Патриотического союза Курдистана, возглавляемого Бафелем Талабани, был назначен новым губернатором Киркука, Мухаммад Хафиз из Арабского альянса, которым руководит Мухаммад Тамими, стал председателем провинциального совета, Ибрагим Тамим был избран заместителем губернатора, а Ангел Зея из христианского движения «Бабил», возглавляемого Рейаном Кельдани, получил пост докладчика провинциального совета. По сообщениям источников в Киркуке, инициатором тайной встречи, о которой не знал даже премьер-министр Судани, стал президент Ирака Абдуллатив Рашид, связанный с Патриотическим союзом Курдистана. Что, собственно, и объясняет назначение Рибвара Тахи на пост губернатора Киркука. В то же время, долгосрочность решения, которое не было основано на согласии всех заинтересованных сторон Киркука, вызывает серьезные сомнения. Без Барзани Необходимо подчеркнуть, что в тайной встрече не участвовали представители партии KDP, которой руководит Барзани, а также туркмены и три арабских представителя, не связанные с Ираном. В результате, они заявили, что встреча нарушает Конституцию, поскольку на ней не были представлены все киркукские депутаты, и подали иск в суд. И сегодня, по мнению наблюдателей, никто не может гарантировать, что создавшаяся ситуация не приведет к кровавым конфликтам уже в ближайшем будущем. В политических кругах Ирака считают, что соглашение, вызвавшее раскол в провинциальном совете Киркука, было достигнуто на встрече с участием лидера KVB Бафеля Талабани, спикера иракского парламента Мухаммада Халбуси, лидера поддерживаемой Ираном группировки «Асаиб Ахль аль-Хак» Кайса Хазали и христианского лидера Рейана Кельдани. Может ли проблема Киркука нарушить политическое равновесие в Ираке?

Кто играет на руку РКК? Описываемые события в Киркуке рассматриваются как шаг, направленный против усилий поддерживаемого Турцией премьер-министра Судани по установлению в Ираке политической стабильности. Считается, что некоторые силы в Ираке по-прежнему отдают предпочтение политическим сделкам, а не верховенству закона и результатам выборов в управлении кризисами. Несмотря на множество вопросов относительно сохранения политического равновесия в Киркуке, между президентом и премьер-министром Ирака существует значительное напряжение, связанное с политическими процессами в стране. Хотя оба прекрасно понимают, что в проблеме Киркука заложен мощный потенциал новых конфликтов, в которых политические, этнические и религиозные факторы пересекаются с угрозами внешнего вмешательства. Отстранение от управления Киркуком Демократической партии Курдистана - крупнейшей в Ираке курдской партии, имеющей значительное влияние в регионе, может осложнить отношения между Багдадом и Эрбилем, которые, благодаря посредничеству Турции, только-только начали налаживаться. Кроме того, если из процесса внутреннего урегулирования будут окончательно выдавлены туркмены, составляющие важную часть киркукского общества, то представители этой общины могут почувствовать себя маргинализированными.

Политические наблюдатели отмечают, что события в Киркуке уже привели к ощутимому этническому и политическому напряжению. После того, как стали известны итоги тайного соглашения, протестующие туркмены собрались перед зданием губернаторства Киркука, призвав премьер-министра Мухаммада Шиа Судани и Федеральный верховный суд Ирака немедленно вмешаться. К ним присоединились сторонники KDP и часть арабов. Туркменский фронт во главе с Хасаном Тураном категорически отвергает создание местного правительства, в котором не представлена туркменская община, и оценивает этот шаг, как одностороннее решение, угрожающее безопасности в Киркуке. Туркменский фронт также отметил, что в условиях политической напряженности могут активизироваться террористические ячейки, такие, как Рабочая партия Курдистана (РПК). Полная неопределенность Тем временем турецкая армия продолжает военную операцию на севере Ирака, вытесняя подразделения РПК с параллельных горных цепей на границе. Шаги Анкары, предпринятые в координации с правительством Судани, усилили давление на курдскую террористическую организацию. Ранее суд Ирака признал РПК запрещенной организацией и постановил закрыть три ее структуры, включая «Тевгера Азади», заявившую о принадлежности к террористической организации. Еще раньше Министерство внутренних дел Ирака сообщило об аресте сети, состоящей из членов РПК, которые подозреваются в организации террористических операций в ряде районов Багдада и поджогах в Духоке и Киркуке. В этой ситуации назначение на пост губернатора Киркука представителя KVB, тесно связанного с РПК, создает неопределенность в борьбе с терроризмом.