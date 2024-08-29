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Сам Шольц едет в Казахстан

29 августа 2024, 22:43 950

Предстоящий визит в Астану канцлера ФРГ Олафа Шольца выведет казахстанско-германские отношения на новый уровень. Об этом заявил замглавы МИД Казахстана Алибек Куантыров в Берлине на очередном заседании казахстанско-германского делового совета.

"Предстоящий визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан выведет двусторонние отношения на новый уровень и придаст дополнительный импульс укреплению существующих, а также созданию новых экономических связей", - сказал он, не уточнив возможных сроков этого визита.

По оценке замглавы ведомства, экономическое сотрудничество Германии и Казахстана выходит на новый уровень.

"Германия является ключевым торговым партнером Казахстана в ЕС, нам следует еще более активизировать взаимодействие между бизнес-сообществами двух стран", - отметил Куантыров.

В мае, по данным пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в телефонном разговоре казахстанского лидера с Шольцем собеседники обсудили "актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате "Центральная Азия - Германия" в Астане". Сроки этого мероприятия также не назывались.

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