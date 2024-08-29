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Такого не было десятилетия: страшный тайфун в Японии

29 августа 2024, 22:46 1395

На юго-западное побережье Японии обрушился мощнейший тайфун «Шаньшань», подобного которому в стране не помнят уже несколько десятилетий. Стихия принесла с собой проливные дожди, приведшие к масштабным наводнениям, оползням и отключениям электричества.

К вечеру четверга тайфун несколько ослаб (как это обычно бывает после выхода на берег) и достиг показателей «сильного тропического шторма». Однако к моменту, когда столб циклона дошел до японского острова Кюсю, скорость ветра в нем достигала 70 м/с.

Вызванные «Шаньшанем» оползни и обрушение крыш привели к гибели по меньшей мере четырех человек, около сотни получили ранения.

Один местный житель уже почти сутки числится пропавшим без вести. В море было найдено тело, однако оно пока не опознано: возможно, это еще один погибший.

По меньшей мере 237 тыс. домов временно остались без электроэнергии. В южных регионах страны остановлено движение поездов, закрыты автомагистрали, японские аэропорты отменили порядка 700 рейсов.

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