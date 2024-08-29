Такого не было десятилетия: страшный тайфун в Японии
На юго-западное побережье Японии обрушился мощнейший тайфун «Шаньшань», подобного которому в стране не помнят уже несколько десятилетий. Стихия принесла с собой проливные дожди, приведшие к масштабным наводнениям, оползням и отключениям электричества.
К вечеру четверга тайфун несколько ослаб (как это обычно бывает после выхода на берег) и достиг показателей «сильного тропического шторма». Однако к моменту, когда столб циклона дошел до японского острова Кюсю, скорость ветра в нем достигала 70 м/с.
Вызванные «Шаньшанем» оползни и обрушение крыш привели к гибели по меньшей мере четырех человек, около сотни получили ранения.
Один местный житель уже почти сутки числится пропавшим без вести. В море было найдено тело, однако оно пока не опознано: возможно, это еще один погибший.
По меньшей мере 237 тыс. домов временно остались без электроэнергии. В южных регионах страны остановлено движение поездов, закрыты автомагистрали, японские аэропорты отменили порядка 700 рейсов.