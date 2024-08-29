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Сербия пошла за истребителями не к России, а к Франции

29 августа 2024, 22:58 681

Стратегический союзник России - Сербия закупит современные истребители у одного из главных противников «нового евразийства» - Франции.

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, его страна приобретет у Парижа 12 самолетов Rafale за 2,7 млрд евро.

Министр обороны Сербии Братислав Гашич и генеральный директор компании Dassault Aviation Эрик Трапье подписали соглашение о закупке самолетов Rafale и сопутствующих товаров и услуг в ходе визита Эммануэля Макрона в балканскую республику.

По информации СМИ, близких к сербскому правительству, переговоры насчет закупки французских самолетов длились почти три года. Белград намерен получить 10 одноместных истребителей Rafale-C и два двухместных Rafale-B для передачи Военно-воздушным силам и войскам противовоздушной обороны республики.

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