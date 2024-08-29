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Талибы запретили «бои без правил»

29 августа 2024, 23:07 583

Правящая в Афганистане группировка «Талибан» запретила смешанные боевые искусства (ММА) как вид спорта.

Правительство Талибана в Афганистане запретило смешанные боевые искусства, выразив опасения из-за их жестокости и рисков окончания поединков летальным исходом. По словам исполняющего обязанности главы Афганского олимпийского комитета Ахмадуллы Васика, запрет, введенный полицией нравов страны, обусловлен жестким характером этого вида спорта. Так как поединки могут привести к травмам глаз, лица и мозга, что, в свою очередь, может спровоцировать смерть. С точки зрения шариата, поддержка ММА в стране недопустима.

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