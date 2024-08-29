Умом Россию и Украину не понять
Кремль в политических целях может отдать приоритет военным успехам на территории Украины, а не наведению порядка в Курской области, сказал в интервью "Радио Свобода" финский аналитик Эмиль Кастехельми.
Он предположил, что некоторые россияне будут возмущены и будут критиковать Кремль: "Но когда Кремль действительно заботился о простых гражданах?"
Говоря же о Курской операции ВСУ в целом и как ее воспринимают на Западе, аналитик отметил:
"Это удивило западных союзников на высоком уровне. Это показывает, что Украина способна на сюрпризы, и Украина, возможно, мыслит вне обычных рамок операций... Возможно, что нестандартное мышление не всегда хорошо, но, по крайней мере, оно показывает, что Украина готова действовать, она готова делать то, что хочет, и она также может переиграть Россию, по крайней мере, локально, что также важно показать".
При этом он добавил, что "операция все еще продолжается" и что "могут быть еще сюрпризы".
"Могут быть новые направления, могут быть новые разработки. И, конечно, все еще есть вероятность, что Россия еще сильнее переключится на Курск по политическим причинам, если Украина сможет заманить их, отобрав у России еще больше земель, потому что мы знаем, что русские тоже не всегда могут быть логичными. Так что в развивающейся ситуации все еще есть много возможностей", - отметил Кастехельми.