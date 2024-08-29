Умом Россию и Украину не понять

Кремль в политических целях может отдать приоритет военным успехам на территории Украины, а не наведению порядка в Курской области, сказал в интервью "Радио Свобода" финский аналитик Эмиль Кастехельми.

Он предположил, что некоторые россияне будут возмущены и будут критиковать Кремль: "Но когда Кремль действительно заботился о простых гражданах?"

Говоря же о Курской операции ВСУ в целом и как ее воспринимают на Западе, аналитик отметил: