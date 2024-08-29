Макрон поет дифирамбы Дурову

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не знал о планах сооснователя Telegram Павла Дурова прибыть в Париж.

"Я абсолютно не был в курсе прибытия господина Дурова во Францию", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Белграде со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.

Президент Франции добавил, что не собирался встречаться с Дуровым.

"Информация, что было какое-то приглашение с моей стороны, является ложной. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни", - сказал Макрон.

"Дурову оправданно предоставили гражданство Франции. Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам", - отметил он.