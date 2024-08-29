Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии

О планах и намерениях ведущей европейской страны - Германии в отношении Украины и России, haqqın.az беседовал с Ольгой Матвеевой - приглашенной исследовательницей Рурского университета Бохума (Германия), главой общественной организации «Украинская экспертная фундация».

Накануне общественность Германии была встревожена информацией о повреждении заграждений вокруг резервуаров с питьевой водой и появлением неизвестных лиц на территории трех военных объектов на западе ФРГ. Появились опасения, что воду на территории военных баз могли отравить, и все подозрения в диверсии пали на Россию.

По решению федерального правительства ФРГ из-за возможных диверсий со стороны России или других враждебных сил по всей стране усиливают безопасность военных частей и городских гарнизонов.

- Насколько реально в Германии опасаются диверсий со стороны российских спецслужб?

- Надо признать, что своими действиями Россия давно уже сформировала определенный антиимидж. Отравления и диверсии стали своеобразным маркером российских операций против Александра Литвиненко, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Алексея Навального… Таким образом, само словосочетание «российская операция» — это первое, что приходит на ум в любой экстраординарной ситуации еще до того, как выяснены подробности. Еще в июне правительства стран Запада обсуждали возможные ответы на российскую кампанию диверсий в Европе. Можно вспомнить слова госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече глав МИД стран НАТО в Праге о том, что Кремль усиливает гибридные атаки против прифронтовых государств - членов НАТО, поджигая и саботируя склады поставок, игнорируя морские границы и демаркацию на Балтике, совершая все новые и новые кибератаки и распространяя дезинформацию. Союзники по НАТО обсуждают возможности реагирования на инциденты, не прибегая к 5-й статье о взаимной обороне членов альянса. К примеру, Польша в качестве превентивной меры уже запретила российским дипломатам покидать пределы страны.

Что же касается инцидентов в частях Бундесвера и НАТО, то в заборе авиабазы в Кельне, недалеко от того места, где расположены резервуары для автономного обеспечения военнослужащих водой, был обнаружен лаз. Там сработала сигнализация тревоги, и персонал обнаружил убегающего по ту сторону забора человека. Эта база ВВС является важным логистическим узлом в рамках программы ФРГ по военной поддержке Украины, обороняющейся от российской агрессии. К примеру, именно с этой базы в Кельне солдаты ВСУ, прошедшие обучение в Германии, вылетают в Польшу. На следующий день после этого инцидента в ограждении авиабазы НАТО в Гайленкирхене также обнаружили дыру. На этом военном объекте, в котором тоже есть автономная система водоснабжения, базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, то есть самолеты-разведчики НАТО.

В то же день в военной части района Мехерниха обнаружили дыру в заборе, ограждающем резервуар для снабжения водой как гражданского населения города, так и расположенной здесь казармы бундесвера.

В Кельне военная полиция внутри базы посторонних не обнаружила. Тем не менее, систему водообеспечения отключили, а военных обеспечили бутилированной питьевой водой.

А на базе в Гайленкирхене, за которую отвечает НАТО, неизвестный мужчина тщетно пытался проникнуть на территорию, но ему удалось помешать.

В Мехернихе муниципалитет призвал 10-тысячное население города не использовать воду для питья, принятия душа и стирки, пока не станут известны результаты проверки проб воды. Правда, при первом анализе ни химического, ни биологического загрязнения воды обнаружено не было.

После этих инцидентов министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал население повысить бдительность. По его словам, правительство пересматривает планы по защите доступа к территориям военных частей, которые адаптируют к новым условиям.

Герхард Шиндлер, бывший глава немецкой внешней разведки BND, сообщил СМИ, что Россия рассматривает диверсии как одну из форм ведения войны. А потому в случае обострения военной ситуации будет осуществлять их в Германии. Поэтому важны не только заграждения и проверка систем безопасности, но и активное противодействие со стороны контрразведки и отслеживание каналов коммуникации.

- В июле правительство Германии объявило о планах сократить в 2025 году военную помощь Украине в два раза - с 8 до 4 миллиардов евро. Остается ли в силе это решение?

- Все так, но есть некоторые нюансы. Я бы выделила как минимум три причины, повлиявшие на решение сократить помощь Украине.

Во-первых, бюджетные ограничения. В условиях текущих экономических реалий многие страны, включая Германию, испытывают давление на свои бюджеты. Значительная часть средств направляется на помощь Украине в противостоянии российской агрессии, но при этом растут и государственные расходы на внутренние нужды, включая энергетический кризис. Это требует более осторожного подхода к распределению средств.

Во-вторых, внутриполитические дебаты в Германии. Существует давление со стороны немецкого общества и политических групп, которые считают, что правительство должно сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на внешней помощи. В первую очередь это радикальные правые политические группы. Здесь также стоит отметить роль прокремлевского лобби, которое умело использует этот нарратив и продвигает идею о том, что «кризис произошел из-за помощи Украине, а значит, с ограничением этой помощи он будет преодолен». Несмотря на очевидность того, что продолжение российских атак на Украину заостряют кризисные явления, этот нарратив военной пропаганды широко используется пророссийскими силами в ЕС.

Ну и нельзя не упомянуть вопросы к прозрачности использования средств в самой Украине. В частности, возникают сомнения по поводу того, как именно эти средства используются и на что идут.

Все эти факторы повлияли на пересмотр приоритетов помощи. Германия перераспределяет свои ресурсы и на другие направления поддержки Украины, такие как помощь беженцам, восстановление инфраструктуры и поддержка в энергетическом секторе.

В частности, канцлер Шольц уточнил, что, помимо четырех миллиардов, предусмотренных бюджетом ФРГ на военную помощь Украине, Германия вместе со странами G7 дополнительно предоставит Киеву 50 миллиардов долларов кредита, который будет покрываться за счет прибыли от замороженных активов Центрального банка России.