Опровергают: Россияне захватили всего 8%

Россияне захватили 8% территории города Часов Яр в Донецкой области. Об этом свидетельствует карта DeepState.



В свою очередь, спикер 24-й механизированной бригады ВСУ Полухин опроверг информацию, которую ранее озвучил в эфире телеканала «Киев». Отметим, что Полухин заявлял об оккупации 40% территории города.

«Я посмотрел карту DeepState утром перед эфиром и почему-то решил, что это 40%. Хотя я посмотрел по горизонтали на длину Часового Яра, а там еще по вертикали идет процент административных границ больших районов», - сказал он.