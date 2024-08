Какую песню Захарова посоветовала Макрону?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления французского президента Макрона о причинах задержания Дурова задала ему вопрос:

«Каково это — быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?»

Напомним, президент Франции утверждает, что речь идёт не о политическом преследовании Дурова, а о юридическом разбирательстве.

Также представитель МИД РФ иронично предложила ему включить песню группы Depeche Mode Try Walking in My Shoes («Попробуй пройти мой путь»).

Ранее Макрон заявил, что якобы не знал о приезде основателя Telegram в страну и не планировал встречу с ним.