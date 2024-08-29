USD 1.7000
EUR 1.8930
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро
Новость дня
Дурову запретили выезд... И он готовит 5 миллионов евро

Какую песню Захарова посоветовала Макрону?

00:06 568

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления французского президента Макрона о причинах задержания Дурова задала ему вопрос:

«Каково это — быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?»

Напомним, президент Франции утверждает, что речь идёт не о политическом преследовании Дурова, а о юридическом разбирательстве.

Также представитель МИД РФ иронично предложила ему включить песню группы Depeche Mode Try Walking in My Shoes («Попробуй пройти мой путь»).

Ранее Макрон заявил, что якобы не знал о приезде основателя Telegram в страну и не планировал встречу с ним.

Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция
29 августа 2024, 22:21 2095
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России наша корреспонденция
29 августа 2024, 17:49 4615
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 3727
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска наш обзор
29 августа 2024, 16:11 12922
19-летний Сабир Зейналов стал призером Паралимпиады в Париже
19-летний Сабир Зейналов стал призером Паралимпиады в Париже Первая медаль Азербайджана; фото, обновлено 21:57
29 августа 2024, 21:57 3294
Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна
Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна наш обзор
29 августа 2024, 20:31 4561
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована...
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована... обновляется: 20:47
29 августа 2024, 20:47 24187
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
29 августа 2024, 13:53 11801
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак горячая тема
29 августа 2024, 12:36 2727
Какие требования выставила Анкара?
Какие требования выставила Анкара?
29 августа 2024, 20:13 3298
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
29 августа 2024, 19:46 2781

ЭТО ВАЖНО

Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция
29 августа 2024, 22:21 2095
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России
Американцы требуют: разрешить Украине бить по России наша корреспонденция
29 августа 2024, 17:49 4615
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 3727
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска
Украина проигрывает Донбасс. А России не до Курска наш обзор
29 августа 2024, 16:11 12922
19-летний Сабир Зейналов стал призером Паралимпиады в Париже
19-летний Сабир Зейналов стал призером Паралимпиады в Париже Первая медаль Азербайджана; фото, обновлено 21:57
29 августа 2024, 21:57 3294
Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна
Дашнаки с карабахскими сепаратистами собираются у олигарха Рубена Айрапетяна наш обзор
29 августа 2024, 20:31 4561
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована...
Украинский фронт рухнул! Оборона дезорганизована... обновляется: 20:47
29 августа 2024, 20:47 24187
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
Совместное заявление спецслужб США и Пентагона: кто помогает Ирану атаковать Азербайджан?
29 августа 2024, 13:53 11801
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак
Мадуро показывает оппозиции кукиш и кулак горячая тема
29 августа 2024, 12:36 2727
Какие требования выставила Анкара?
Какие требования выставила Анкара?
29 августа 2024, 20:13 3298
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
Шахин Мустафаев ведет переговоры с талибами
29 августа 2024, 19:46 2781
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться