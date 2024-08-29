Фазиль Гасымов отдувается в тюрьме за Губада Ибадоглу, который прохлаждается на свободе

Позже обвиняемый заявил, что документ, который он подготовил для выступления на суде, был изъят одним из сотрудников конвоя.

И хотя обвиняемый также поддержал ходатайство, суд на данном этапе оставил его без рассмотрения.

«В списке свидетелей я не нашел имя Губада Ибадоглу, но его показания в суде необходимы», - подчеркнул адвокат.

Как сообщает из зала суда корреспондент haqqin.az, адвокат Фазиля Гасымова Тельман Гасымов выступил с ходатайством допросить в качестве свидетеля профессора Губада Ибадоглу.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло слушание по делу Фазиля Гасымова, доктора философии в области права и экономики, который был задержан в Турции, а затем экстрадирован в Азербайджан. Одновременно слушалось дело сообвиняемого Гасымова Анара Алиева.

«Я собирался предоставить документ суду в письменной форме, но у меня его забрали: он остался в машине. Прошу вернуть документ, это нарушение моих прав», - заявил Фазиль Гасымов.

Несмотря на то, что сотрудник конвоя поначалу отрицал наличие такого документа, позднее выяснилось, что подсудимый говорил правду. В итоге изъятый документ Гасымову вернули.

Обвиняемый также подал несколько ходатайств, в которых утверждал, что постоянно подвергается моральному давлению.

«Прошу прекратить нечеловеческое обращение со мной, - заявил Фазиль Гасымов. - За этот год я пережил очень много, со мной обращались крайне жестоко. Похоже, их цель — довести меня до самоубийства, чтобы я не смог рассказать в суде всю правду».

Обвиняемый настаивает, что его первоначальные показания, данные в ходе следствия, полностью соответствуют истине, а потому должны быть включены в материалы дела. В то же время Гасымов потребовал исключить из списка доказательств свои последующие показания и протокол очной ставки от 6 октября 2023 года.

«Я уже 76 дней голодаю, еле передвигаюсь, основная причина моей голодовки — незаконный арест, - возмущался в суде ученый. - Я не совершал никаких преступлений, все доказательства против меня сфальсифицированы. Меня обвиняют в том, чего я не делал, и я борюсь за свою жизнь».

Суд отклонил просьбу Фазиля Гасымова прекратить против него уголовное дело и заменить ему меру пресечения на домашний арест.

Что же касается просьбы обвиняемого, связанной с исключением из списка доказательств протокола очной ставки от 6 октября 2023, то она будет рассмотрена в конце судебного процесса.

Очередное заседание назначено на 29 сентября.

Напомним, что Фазиль Гасымов, постоянно проживавший в Турции, был задержан 8 августа 2023 года в Стамбуле и экстрадирован в Азербайджан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против известного азербайджанского экономиста Губада Ибадоглу.

Впоследствии суд изменил меру пресечения в отношении Г.Ибадоглу, а Ф.Гасымов остался в застенках.