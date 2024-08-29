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Фазиль Гасымов отдувается в тюрьме за Губада Ибадоглу, который прохлаждается на свободе

Инара Рафикгызы, судебный репортер
00:25 239

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло слушание по делу Фазиля Гасымова, доктора философии в области права и экономики, который был задержан в Турции, а затем экстрадирован в Азербайджан. Одновременно слушалось дело сообвиняемого Гасымова Анара Алиева.

Как сообщает из зала суда корреспондент haqqin.az, адвокат Фазиля Гасымова Тельман Гасымов выступил с ходатайством допросить в качестве свидетеля профессора Губада Ибадоглу.

«В списке свидетелей я не нашел имя Губада Ибадоглу, но его показания в суде необходимы», - подчеркнул адвокат.

И хотя обвиняемый также поддержал ходатайство, суд на данном этапе оставил его без рассмотрения.

Позже обвиняемый заявил, что документ, который он подготовил для выступления на суде, был изъят одним из сотрудников конвоя.

Слева Ибадоглу, справа Гасымов

«Я собирался предоставить документ суду в письменной форме, но у меня его забрали: он остался в машине. Прошу вернуть документ, это нарушение моих прав», - заявил Фазиль Гасымов.

Несмотря на то, что сотрудник конвоя поначалу отрицал наличие такого документа, позднее выяснилось, что подсудимый говорил правду. В итоге изъятый документ Гасымову вернули.

Обвиняемый также подал несколько ходатайств, в которых утверждал, что постоянно подвергается моральному давлению.

«Прошу прекратить нечеловеческое обращение со мной, - заявил Фазиль Гасымов. - За этот год я пережил очень много, со мной обращались крайне жестоко. Похоже, их цель — довести меня до самоубийства, чтобы я не смог рассказать в суде всю правду».

Обвиняемый настаивает, что его первоначальные показания, данные в ходе следствия, полностью соответствуют истине, а потому должны быть включены в материалы дела. В то же время Гасымов потребовал исключить из списка доказательств свои последующие показания и протокол очной ставки от 6 октября 2023 года.

«Я уже 76 дней голодаю, еле передвигаюсь, основная причина моей голодовки — незаконный арест, - возмущался в суде ученый. - Я не совершал никаких преступлений, все доказательства против меня сфальсифицированы. Меня обвиняют в том, чего я не делал, и я борюсь за свою жизнь».

Суд отклонил просьбу Фазиля Гасымова прекратить против него уголовное дело и заменить ему меру пресечения на домашний арест.

Что же касается просьбы обвиняемого, связанной с исключением из списка доказательств протокола очной ставки от 6 октября 2023, то она будет рассмотрена в конце судебного процесса.

Очередное заседание назначено на 29 сентября.

Напомним, что Фазиль Гасымов, постоянно проживавший в Турции, был задержан 8 августа 2023 года в Стамбуле и экстрадирован в Азербайджан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против известного азербайджанского экономиста Губада Ибадоглу.

Впоследствии суд изменил меру пресечения в отношении Г.Ибадоглу, а Ф.Гасымов остался в застенках.

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