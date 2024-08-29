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Президент Чехии не возражает: Украина может наносить удары по России западным оружием

01:08 379

Украина должна самостоятельно решать, как использовать поставленное Западом оружие. Это касается в том числе истребителей F-16.

Об этом, как сообщает Novinky, заявил президент Чехии Петр Павел.

"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", – сказал президент.

Чешский президент отметил, что если бы Россия изначально не вторглась в Украину, украинским военным не приходилось бы атаковать цели, расположенные на территории РФ.

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