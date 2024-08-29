ЦРУ предотвратило массовое побоище

Заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности в Бетесде (штат Мэриленд) рассказал, что жертвами теракта в австрийской столице в начале августа могли стать тысячи посетителей концерта мировой поп-звезды Тейлор Свифт. Впервые представитель американского разведывательного сообщества прокомментировал предотвращенное массовое убийство, которое планировалось сторонниками ИГИЛ в Вене. «Они сговорились убить огромное количество, тысячи людей на этом концерте, включая, я уверен, многих американцев, и значительно продвинулись в своем замысле. Австрийцы смогли произвести аресты, поскольку ЦРУ и наши партнеры в разведывательном сообществе обеспечили их информацией о планах этой группы, связанной с ИГИЛ», - сказал Дэвид Коэн.

Известно, что американская певица Тейлор Свифт в рамках своего грандиозного европейского тура должна была дать три концерта в Вене - 8, 9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». 6 августа полиция Австрии объявила об аресте двух злоумышленников, планировавших теракт, 8 августа взяли еще одного. Минимум двое сообщников находятся в розыске. Задержанные – молодые парни, австрийские граждане, старшему 19 лет, младшему 15. В прессу попало имя старшего – Беран Алиджи, он якобы происхождением из Северной Македонии. Однако законы Австрии запрещают разглашение имен подозреваемых, поэтому больше личных подробностей не последовало. При обысках найдены материалы ИГИЛ, видеосвидетельства присяги руководству этой террористической организации. Кроме того, обнаружены взрывчатые материалы, провода для детонаторов, холодное оружие и, что особенно интересно, 21 тысяча фальшивых евро. Если пропагандистские материалы и химикаты злоумышленники могли раздобыть сами, то крупная сумма фальшивых денег должна вести к серьезным заказчикам.