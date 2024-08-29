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ЦРУ предотвратило массовое побоище

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
01:21 1378

Заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности в Бетесде (штат Мэриленд) рассказал, что жертвами теракта в австрийской столице в начале августа могли стать тысячи посетителей концерта мировой поп-звезды Тейлор Свифт. Впервые представитель американского разведывательного сообщества прокомментировал предотвращенное массовое убийство, которое планировалось сторонниками ИГИЛ в Вене.

«Они сговорились убить огромное количество, тысячи людей на этом концерте, включая, я уверен, многих американцев, и значительно продвинулись в своем замысле. Австрийцы смогли произвести аресты, поскольку ЦРУ и наши партнеры в разведывательном сообществе обеспечили их информацией о планах этой группы, связанной с ИГИЛ», - сказал Дэвид Коэн.

Австрийцы смогли произвести аресты, поскольку ЦРУ с партнерами в разведывательном сообществе обеспечили их информацией о планах этой группы, связанной с ИГИЛ

Известно, что американская певица Тейлор Свифт в рамках своего грандиозного европейского тура должна была дать три концерта в Вене - 8, 9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». 6 августа полиция Австрии объявила об аресте двух злоумышленников, планировавших теракт, 8 августа взяли еще одного. Минимум двое сообщников находятся в розыске.

Задержанные – молодые парни, австрийские граждане, старшему 19 лет, младшему 15. В прессу попало имя старшего – Беран Алиджи, он якобы происхождением из Северной Македонии. Однако законы Австрии запрещают разглашение имен подозреваемых, поэтому больше личных подробностей не последовало.

При обысках найдены материалы ИГИЛ, видеосвидетельства присяги руководству этой террористической организации. Кроме того, обнаружены взрывчатые материалы, провода для детонаторов, холодное оружие и, что особенно интересно, 21 тысяча фальшивых евро. Если пропагандистские материалы и химикаты злоумышленники могли раздобыть сами, то крупная сумма фальшивых денег должна вести к серьезным заказчикам.

Готовившийся теракт сравнивают со взрывом, произошедшим 22 мая 2017 года на концерте другой американской певицы – Арианы Гранде в концертном зале в Манчестере

Концерты Тейлор Свифт в Вене вызвали чрезвычайный ажиотаж, на каждое из трех выступлений было продано по 65 тысяч билетов, цена на которые начиналась от 240 долларов, все были раскуплены еще год назад, как только была объявлена продажа. Не сообщается, в какой из дней террористы намеревались нанести удар, но их целью якобы была также толпа поклонников, не сумевших купить билеты. Несколько десятков тысяч, которым не достались билеты, ожидалось, соберется под стадионом во время концерта, и взрывы привели бы как к непосредственным жертвам там и к пострадавшим в результате неизбежной паники.

Первоначально концерты не собирались отменять, но решили не рисковать, узнав, что один из задержанных работает в компании, обслуживающей стадион, на котором должны были пройти концерты. Очевидно, побоялись заранее заложенной где-то взрывчатки.

Готовившийся теракт сравнивают со взрывом, произошедшим 22 мая 2017 года на концерте другой американской певицы – Арианы Гранде в концертном зале в Манчестере. Однако ту акцию, по мнению правоохранителей, готовил смертник-одиночка Салман Абеди - британский гражданин, чьи родители когда-то приехали из Ливии, а потом вернулись на родину. Это не помешало ИГИЛ взять ответственность за теракт, в котором 23 человека погибло и более 120 было ранено.

Расследование продолжается, с учетом неожиданного северо-македонского следа возможны сюрпризы.

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