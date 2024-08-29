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Российский газ для Азербайджана, азербайджанский – для Европы

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Эльяс Шафиев, собкор
01:36 815

Европа заинтересована в продолжении транзита российского газа через территорию Украины и приложит усилия для его сохранения, в противном случае рискует столкнуться с ростом цен на газ.

Об этом пишет болгарская газета Fakti cо ссылкой на экспертов в сфере энергетики.

«В этих объемах заинтересован в первую очередь европейский рынок. Транзит продолжается практически без изменений. Это значит, что дипломатически и коммерчески он очень востребован Европой. Российская сторона не может заставить Украину продолжить транзит. Это могут сделать только европейцы. Именно они заинтересованы и приложат основные усилия для продолжения транзита», — отмечают опрошенные изданием эксперты.

Если бы «Газпром» мог экспортировать газ в Азербайджан для внутреннего потребления, а Азербайджан увеличил бы экспорт в ЕС (но не через Украину), то такая схема могла бы стать частью турецкого хаба с потенциалом поставок всего в 3-4 миллиарда кубометров в год

При этом наиболее зависимыми от газа из России являются Австрия, Словакия, Италия и Чехия.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, срок действия которого истекает в конце текущего года. При этом он отметил, что после окончания срока действия контракта Украина совместно с ЕС будет решать вопрос транзита российского газа через свою территорию в Европу.

Аналитики подчеркивают, что сокращение или полное прекращение поставок российского газа — наиболее вероятный сценарий. При этом они допускают, что европейский посредник, роль которого сейчас играет украинский «Нафтогаз» Украины, может купить транспортные мощности через Украину, продать их «Газпрому», забрать у него газ, а затем вернуть его российской компании на западной границе Украины.

При этом эксперты скептически относятся к возможности прокачки азербайджанского газа через территорию Украины в ЕС после окончания транзитного соглашения с «Газпромом». Если Азербайджан просто станет посредником между РФ и Украиной, то есть российский газ на границе с Украиной юридически станет азербайджанским, то такой вариант по сути ничем не отличается от обычного транзита и маловероятен.

В то же время, если бы «Газпром» мог экспортировать газ в Азербайджан для внутреннего потребления, а Азербайджан увеличил бы экспорт в ЕС (но не через Украину), то такая схема могла бы стать частью турецкого хаба с потенциалом поставок всего в 3-4 миллиарда кубометров в год.

Другой вариант — реализация газового свопа между Азербайджаном и Россией, при котором газ, полученный из России, в том же объеме транспортируется в Европу через Турцию

Несмотря на рост емкости рынка СПГ и близкую к рекордной заполняемость подземных хранилищ газа в Европе, цены на газ в ЕС могут взлететь выше 500 долларов за 1000 кубометров на фоне холодной зимы и полной остановки поставок через Украину. Если транзит российского газа через Украину будет прекращен или сокращен, Европе не избежать повышения цен.

Напомним, что Европейский союз предложил транзит азербайджанского газа через Украину, и в настоящее время ведутся переговоры по этому предложению. Поскольку у Азербайджана в настоящее время нет большого объема дополнительного газа для экспорта в Европу, транзит может осуществляться с участием России. Один из рассматриваемых вариантов - это покупка российского газа на границе с Украиной компанией SOCAR и его транспортировка в Европу.

Другой вариант — реализация газового свопа между Азербайджаном и Россией, при котором газ, полученный из России, в том же объеме транспортируется в Европу через Турцию. Существуют и другие варианты, но эксперты в настоящее время сомневаются в возможности достижения соглашения по какому-либо из них.

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