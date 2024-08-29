«Карабах» в 3-й корзине, но это уже неважно

Сегодня в 15:00 по бакинскому времени в Монако начнется жеребьевка основной стадии Лиги Европы, в которой в девятый раз в своей истории сыграет чемпион Азербайджана « Карабах ».

Как и в Лиге чемпионов, в ЛЕ теперь тоже не будет групп, а вместо 32 команд в основном раунде выступят 36 клубов. Перед жеребьевкой их поделили на четыре корзины - по девять команд в каждой. «Карабах» с рейтингом в 33 очка оказался в 3-й корзине. Впрочем, при новом формате рейтинг уже не имеет особого значения при жеребьевке основной стадии. Ведь если раньше благодаря рейтингу можно было избежать игр с командами из своей корзины, то теперь все участники проведут по два матча с представителями каждой из четырех корзин - один дома и один в гостях. А соперников выбирает компьютер.

В сумме у каждой команды будет по восемь игр с разными клубами. Есть только два ограничения: команды не могут встречаться с соперниками из своей страны и могут встретиться максимум с двумя командами из одной страны.

Состав корзин

Корзина 1: «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Лацио» (Италия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Славия» (Чехия).

Корзина 2: «Реал Сосьедад» (Испания), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Брага» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Лион» (Франция), ПАОК (Греция), «Фенербахче» (Турция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Ференцварош» (Венгрия).

Корзина 3: «КАРАБАХ» (АЗЕРБАЙДЖАН), «Галатасарай» (Турция), «Виктория» (Чехия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Юнион» (Бельгия), «Динамо» (Киев, Украина), «Лудогорец» (Болгария), «Мидтьюлланд» (Дания), «Мальме» (Швеция).

Корзина 4: «Атлетик» (Испания), «Хоффенхайм» (Германия), «Ницца» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Твенте» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция), ФКСБ (Румыния), РФШ (Латвия), «Эльфсборг» (Швеция).