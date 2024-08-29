Российские послы превратились в главных борцов за свободу слова

Арест во Франции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова - большой удар по свободе информации. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Russia Today посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин.

"Я слышал об обвинениях. Они очень серьезные, - сказал дипломат. - И я надеюсь, что у него достаточно возможностей для защиты, потому что его позиция должна быть очень серьезно защищена. В целом, мы прекрасно понимаем, что это большой удар по свободе прессы, свободе распространения информации".