Швеция отказалась принимать раненых из Газы
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Правительство Швеции отклонило просьбу Европейской комиссии о приеме больных и раненых из сектора Газа, несмотря на наличие возможностей лечения для них в Швеции.
Об этом пишет палестинское информационное агентство Maan.
Издание сообщает, что 15 мая правительство Швеции вместе с другими государствами-членами Евросоюза получило письмо от Еврокомиссии с просьбой оказать помощь в медицинской эвакуации из сектора Газа.
Соседняя Норвегия согласилась принять на лечение всего лишь 20 раненных.
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