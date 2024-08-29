Швеция отказалась принимать раненых из Газы

Правительство Швеции отклонило просьбу Европейской комиссии о приеме больных и раненых из сектора Газа, несмотря на наличие возможностей лечения для них в Швеции.

Об этом пишет палестинское информационное агентство Maan.

Издание сообщает, что 15 мая правительство Швеции вместе с другими государствами-членами Евросоюза получило письмо от Еврокомиссии с просьбой оказать помощь в медицинской эвакуации из сектора Газа.

Соседняя Норвегия согласилась принять на лечение всего лишь 20 раненных.