Наступила ночь... И иранские "шахеды" полетели на Украину

С наступлением темноты российская армия в очередной раз начала запускать по территории Украины большое количество беспилотников.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Первые «шахеды» с южного направления начали входить в воздушное пространство Украины в одиннадцатом часу вечера по местному времени, с северного направления — незадолго до часа ночи.



Сведений об общем количестве беспилотников пока нет, но Воздушные силы сообщают о нескольких группах, летящих в разных направлениях над Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской областями.