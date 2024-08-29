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Наступила ночь... И иранские "шахеды" полетели на Украину

02:47 231

С наступлением темноты российская армия в очередной раз начала запускать по территории Украины большое количество беспилотников.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Первые «шахеды» с южного направления начали входить в воздушное пространство Украины в одиннадцатом часу вечера по местному времени, с северного направления — незадолго до часа ночи.

Сведений об общем количестве беспилотников пока нет, но Воздушные силы сообщают о нескольких группах, летящих в разных направлениях над Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской областями.

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