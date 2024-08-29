Россия расценила захват двух крохотных сел, как большую победу

Министр обороны РФ Андрей Белоусов расценил захват двух крохотных сел на Донбассе - Стельмаховку и Николаевку, как большую военную победу. Об этом говорится в специальном обращении министра.

Белоусов наградил более 2,5 тысяч военнослужащих 423-го полка государственными наградами и ведомственными знаками отличия "за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач" при захвате сел.

"В боях на куземовском, двуреченском и сватовском направлениях личный состав полка показал образцы стойкости и отваги. Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований", - отметил министр обороны.