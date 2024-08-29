Заявление AZAL по рейсам в Нахчыван

Согласно сообщению, скопление пассажиров создало серьезную дополнительную нагрузку на авиакомпанию Azerbaijan Airlines. Однако, несмотря на это и плотное летнее расписание, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предпринимает все необходимые меры для обеспечения перевозки пассажиров из Нахчывана в Баку.

В международном аэропорту в Нахчыване наблюдается значительное скопление пассажиров, вызванное большим притоком прибывших паломников. Об этом сообщается в заявлении AZAL.

«Следует отметить, что вне планового расписания рейсов на маршруте Баку — Нахчыван — Баку для доставки паломников в столицу вчера было выполнено авиакомпанией три дополнительных рейса. Сегодня планируется выполнение еще четырех дополнительных рейсов, что ускорит доставку пассажиров в Баку. На данный момент в столицу рейсами AZAL уже прибыло около 600 паломников», - говорится в заявлении.

Международный аэропорт в Нахчыване предоставляет пассажирам все необходимые услуги, отметили в AZAL.

«В период повышенного спроса в летний период AZAL ежедневно выполняет 10-15 рейсов в Нахчыванском направлении», - указано в сообщении.