USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Новость дня
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...

Лукашенко в свой юбилей получил награду от Путина

10:09 1975

Президент России Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко, которому исполнилось 70 лет, высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного, сообщает официальный сайт Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что "добрые отношения (Путина и Лукашенко) в полной мере прошли проверку временем".

Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 468
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
12:27 475
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
12:16 1078
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az, анонс
11:49 8528
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция; все еще актуально
29 августа 2024, 22:21 5766
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 2918
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 6976
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации
11:11 3107
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
11:46 1915
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 9833
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
10:20 1375

ЭТО ВАЖНО

Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 468
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
12:27 475
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
12:16 1078
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az, анонс
11:49 8528
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция; все еще актуально
29 августа 2024, 22:21 5766
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 2918
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 6976
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации
11:11 3107
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
11:46 1915
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 9833
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
10:20 1375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться