Лукашенко в свой юбилей получил награду от Путина
10:09 1975
Президент России Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко, которому исполнилось 70 лет, высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного, сообщает официальный сайт Кремля.
В поздравительной телеграмме говорится, что "добрые отношения (Путина и Лукашенко) в полной мере прошли проверку временем".
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