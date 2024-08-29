Украинские дроны долетели до Калуги

*** 10:14

Минобороны России заявляет об уничтожении 18 украинских дронов над российскими регионами и Крымом в ночь с 29 на 30 августа.

В кратком сообщении пресс-службы ведомства утверждается, что над Брянской областью были сбиты 11 беспилотников, над Калужской — четыре, над Крымом — два, над Белгородской областью — один.

О 15 беспилотниках, сбитых над Брянской и Калужской областями, ранее сообщили и губернаторы этих областей.

Украинские телеграм-каналы же ночью сообщали, ссылаясь на своих подписчиков, о взрывах в районах Джанкоя на севере Крыма и Кировского на востоке полуострова. Рядом с Кировским расположен аэродром.