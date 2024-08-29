Украинские дроны долетели до Калуги
Украинские дроны ударили по Калужской области России, кадры публикуют российские телеграм-каналы.
Сообщается, что целью дронов был местный аэродром.
August 30, 2024
*** 10:14
Минобороны России заявляет об уничтожении 18 украинских дронов над российскими регионами и Крымом в ночь с 29 на 30 августа.
В кратком сообщении пресс-службы ведомства утверждается, что над Брянской областью были сбиты 11 беспилотников, над Калужской — четыре, над Крымом — два, над Белгородской областью — один.
О 15 беспилотниках, сбитых над Брянской и Калужской областями, ранее сообщили и губернаторы этих областей.
Украинские телеграм-каналы же ночью сообщали, ссылаясь на своих подписчиков, о взрывах в районах Джанкоя на севере Крыма и Кировского на востоке полуострова. Рядом с Кировским расположен аэродром.